川普簽了！美國防授權法生效 台灣再成棋子

2018年08月14日 08:36 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普13日已簽署2019財政年度國防授權法案（NDAA FY2019），使它正式生效，成為法律，其中第1257條提到要強化台灣軍力戰備，而第1258條則將美台資深國防官員及軍事將領交流。不過，專家認為，這在華府的台海大戰略中，將使台灣再成為一顆棋子。

川普說，這項法案是「現代史上對我們軍隊和戰士最重大的投資」。他說，美國是和平的國家，但如果有衝突壓迫，「我們會迎戰、我們會贏」，但願美國毋需動用這些尖端武器，但如果美國被迫出手，沒有國家有機會還擊。

綜合外電報導，在授權法下，五角大廈獲得7,160億美元（近22兆台幣）預算，而有關台灣的部分如何執行，行政部門態度最關鍵。

2019年度國防授權法中關於台灣的部分，分別列在1257條及1258條。

第1257條提及將強化台灣軍力戰備，包括美國防長與適當的台灣官員諮商後，必須全面評估台灣軍力，尤其是台灣的後備軍力，並在法案生效後1年內，經與美國國務卿諮商，向國會相關委員會提出評估報告。

而第1258條則以國會意見（sense of congress）指出，美國防長應推動五角大廈的交流政策，加強台灣安全，包括推動與台灣進行實戰訓練和軍演的機會，還有依「台灣旅行法」，推動美台資深國防官員與軍事將領交流等。

此外，授權法指出，美台應擴大人道救援與救災合作；美國防長應考慮支持派美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一環。

上述關於台灣的條款會如何執行，美國行政部門的態度最關鍵。

據中央社報導，白宮尚未說明川普簽署2019財政年度NDAA，是否有相關聲明。不過，川普簽署2018財政年度NDAA時，特別發表聲明，針對當時有關台灣的條款強調，相關附帶條款可能主導美國對外軍事和外交事務的立場，而美國總統身為三軍統帥，享有憲法賦予的外交事務專屬權。

2018財政年度NDAA當時在第1259條中表達國會意見認為，美國應考慮邀請台灣參與紅旗軍演，並考慮重啟美、台海軍軍艦停靠的可行性與可能性。

不過，台灣大學政治系教授張亞中先前在中時電子報發表評論指出，有太多跡象顯示，美國已開始把台灣作為遏制中國的戰略工具。

他認為，除了美國今年3月通過《台灣旅行法》，將加強台美官方聯繫外，在軍事安全方面， 2019年《國防授權法》要求推動美台安全合作，包括美軍參與漢光演習，以及台灣應適當參與美國軍演等。

他指出，美國打「台灣牌」制約中國，已公開且明確，華府是發牌者，北京必須被動反應。華府準備把台灣牌打到什麼地步，這當然取決於美國如何認定自己的國家利益。

此外，張亞中並指出，世事無常，如同潘朵拉的盒子一旦開啟，事情會如何演變，已不再取決於行為者的意願。任何事都有可能發生，但可確定的是：作為美中的戰場，台灣不會有好處。

(中時電子報)