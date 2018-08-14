丁守中與韓國瑜最大差距 黃創夏一句話突破盲點

國民黨台北市長參選人丁守中深蹲了24年，一圓他多年來的夢想。然而，好景不常，丁守中民調從一開始領先市長柯文哲到現在落後近10%，而選戰策略也越來越毫無章法，更傪遭邊緣化。（圖／本報資料照，趙雙傑攝）

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中時電子報
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國民黨台北市長參選人丁守中深蹲了24年，終於一圓他多年來參選台北的夢想。然而，好景不常，丁守中民調從一開始領先市長柯文哲到現在落後近10%，而選戰策略也越來越毫無章法，更傪遭邊緣化。對於丁的表現，資深媒體人黃創夏表示「丁守中準備了30年，完全不如國民黨高雄市長參選人韓國瑜的300天」。

隨著年底選戰逼近，台北市長選舉的三腳督狀況出現一變，丁守中民調從一開始領先柯文哲到現在落後近10%，而選戰策略也越來越毫無章法，傪遭邊緣化。反觀韓國瑜雖然是空降高雄參選市長，但韓以靈活的空軍突襲方式，讓他的支持度、人氣扶搖直上，逼得被稱躺著就當選的民進黨參選人陳其邁，不得不調整戰略應戰。

對於丁守中和韓國瑜如此巨大的表現，黃創夏於臉書PO文表示，據說「丁守中準備了『30年』，完全不如韓國瑜之力拚『300天』」，更諷刺國民黨主席吳敦義，「從李登輝以降之歷任國民黨黨主席不讓丁守中選是對的。只有吳敦義願意放行，難怪被視為是最差的黨主席」。

網友也留言表示「論形象、人品：丁、韓兩選將；在伯仲之間！但創意及炮火則韓表現出活、智、猛，勇的戰力」、「丁的思想已經跟不上時代了」、「國民黨的新舊世代交替不快不行！（經國先生）之後！終於看到不一樣的（韓國瑜）！將會是國民黨未來的新星！韓多路加油」、「套句白海豚說的：你可以不要這麼專業嗎」？

(中時電子報)

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