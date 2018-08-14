公布偷錄機密 原白宮通訊主任奧馬羅莎「惹怒」川普

2018年08月14日 09:29 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，從美國總統川普（Donald Trump）上任至今一年的時間，白宮（White House）的人事就始終沒有穩定過。近日又傳出、原任公關室通訊主任奧馬羅莎（Omarosa Manigault Newman）上節目自爆，她曾在效力白宮期間、祕密偷錄內部談話，包括幕僚長凱利（John Kelly）宣布將她撤職的談話等。此「爆料」立即引發輿論和政府的高度不滿，她曝光的「機密對話」、更直接惹怒了川普本人，讓這起看似單純的離職，逐步發酵為一樁政治風暴。

從2004年參與第一季《飛黃騰達》（The Apprentice）節目起，奧馬羅莎追隨川普工作超過10年之久，入主白宮時、她一度是最高薪資的行政人員，深受川普的信任。但僅僅一年的時間，奧馬羅莎就被炒魷魚；卻也開啟了她「復仇」計畫，從出版《精神失常：川普白宮的知情者敘述》（Unhinged: An Insiders Account of the Trump White House）、登上脫口秀受訪到公布各種「祕密錄音」，一步步地要從外打垮川普的白宮。

While I know it’s “not presidential” to take on a lowlife like Omarosa, and while I would rather not be doing so, this is a modern day form of communication and I know the Fake News Media will be working overtime to make even Wacky Omarosa look legitimate as possible. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月13日

伴隨著期中選舉（Midterm election）腳步逼近、加上大批反川普的選民，讓奧馬羅莎的新書立即取得爆炸性的「矚目」；但是，該書的內容和各種爆料，就連平日憎恨川普的有線新聞網（CNN）都看不下去，不只多半沒有證據、諸多「指控」更像是耳聞的爆料，讓其說服力大打折扣。奧馬羅莎不只抨擊川普，就連其長女伊凡卡（Ivanka Trump）、長子小唐納（Donald Trump Jr.）都成為她砲火波及目標。

曾跟隨川普（圖下）長達10年之久、如今卻成為「敵人」的原白宮通訊主任奧馬羅莎（圖上）。（圖/美聯社）

現年44歲的奧馬羅莎，是名從脫口秀節目起家的非裔美國女性。出生於俄亥俄州、在州內的中部州立大學（Central State University）取得大眾傳播學位，後申請入名校哈佛大學（Howard University），取得碩士學位。年輕時的她，是民主黨的支持者之一，曾替前副總統高爾（Al Gore）工作、直到2004年加入真人秀節目《飛黃騰達》後，讓她成為川普身邊的「親信」之一，並在大選期間出任拉攏非裔族群的發言人，讓她取得了進入白宮那張門票。

West coast it's almost that time again! #TeamOmarosa #BBCELEB @CBSBigBrother Tune in!

Ep. 2 starts at 8pm!! pic.twitter.com/5fIaGsZjEL — OMAROSA (@OMAROSA) 2018年2月9日

忍不了怒氣的川普，稍早在推特上直接開罵，稱奧馬羅莎是個「低俗」的人，嚴正否認自己曾說過那些「被爆料的言論」。不只川普或CNN受不了，就連《紐約時報》（New York Times）都引述白宮內部人士的說法，指稱奧馬羅莎不僅不專業、不認真，脾氣更是出名的糟糕，許多幕僚都很害怕與她溝通；還有官員直言，「我與她在不同水準之上！」都讓這位前通訊主任的離職風暴愈演愈烈，該如何解決或轉移焦點，恐怕將成為川普政府未來傷透腦筋之事。

(中時電子報)