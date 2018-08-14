獨家》首見文青麵館插旗民生社區 「絕代雙腳」媚客

2018年08月14日 09:34 工商 姚舜

有別傳統滷豬腳，米兒滷豬腳的滷汁中加了豆瓣醬，滷到入味後醬色中隱隱泛著紅光，吃在嘴裡有幽幽微微的辣味。（攝影／姚舜）

〈伊宛大肉麵〉的湯頭是以豬大骨湯加了滷豬腳的滷汁，以及大量蒜蓉熬製，並加了香菜添香。（攝影／姚舜）

一碗麵，好吃的一碗麵，可以讓一個人溫飽，並且滿足。

一碗麵，只要真材實料真的好，也可以換來食客盈門，為一家麵店撐起一片天。

台北市緊臨民生社區健康路上新開的〈伊宛麵〉麵店，菜單上就有幾種麵、飯「與眾不同的」，且這家店的家裝設計與所用餐具器皿帶有幾分「文氣」，空間簡約潔雅並帶有一股時尚「潮」妹，客人在這裡不僅可以「好好的吃碗麵」，也可以「吃的好好」。

〈伊宛大肉麵〉內的「大肉」，是以黑毛豬五花肉以滷汁汆燙熟成，每碗有5片，柔嫩中猶帶Q彈，且可以喝湯。（攝影／姚舜）

〈伊定銷魂飯〉的滷肉是以黑毛豬五花肉與豬皮，切成了絲條後以米兒調製的滷汁滷煮，膠質豐厚且是台灣古早味。（攝影／姚舜）

〈絕代香米糕〉的長糯米是先蒸熟後再拌入豬腳滷汁，以及去骨切塊的豬腳扣模製成，吃食時可再淋上帶藉椒麻味的滷汁提味，非常美味。（攝影／姚舜）

〈伊宛麵〉菜單上除有豬腳麵與大肉麵外，並有〈伊籠小籠包〉，每籠6顆、100元。（攝影／姚舜）

〈伊宛麻辣燙〉內有魚蛋、米血、玉米筍，各種菇蕈、水餃與星星腸，每碗220元，加價30元可以加麵煮成〈麻辣麵）。（攝影／姚舜）

每碗120元的〈祕汁珍珠撈〉，是時尚版的〈抄手〉，提味醬汁是用花椒粉、蔭油膏與冰糖熬製。（攝影／姚舜）

開在台北市建康路上老舊公寓的〈伊宛麵〉，店裝極簡並帶有一點點工業風與一點點文青味道。（攝影／姚舜）

鎢絲燈、水泥牆、穀倉木門，以及木桌木椅，〈伊宛麵〉的簡約成了一種「沈靜的優雅」，讓人可以從容淡定的好好享受一碗麵。（攝影／姚舜）

〈伊宛麵〉店內桌椅擺得很開、很鬆，客人可以好好的在店裡享受一碗麵。（攝影／姚舜）

這用紅磚砌的牆面，是〈伊宛麵〉為網紅網美上IG打卡而設，讓素樸的店中增添了一點「潮」味。（攝影／姚舜）

小時候在土雞城長大的「米兒」許家芃，對料理本有天份，加上美食記者經常採訪廚師的歷練，如今扮演廚娘亦有模有樣、有聲有色。（攝影／姚舜）

〈尹宛麵〉的靈魂人物「米兒」許家芃，小時候的家在陽明山上土雞城，媽媽是陽明醫院員工餐廳廚師，從小告訴她「不會燒飯做菜的女生不算女人」。兼有中文與新聞雙學位的她，政大畢業後進了雜誌社當採編，跑的是餐飲美食路線，是「少數很會自己拍照的美食記者」。

2008年起許家芃在自己的部落格上以「米兒」為名分享美食心得。幾年前媒體環境不景氣，米兒離開了雜誌，攝影撰文接外稿兼代編型錄，成了她「過日子」主要方式。只是，這樣的工作實在掙不了幾個錢？於是她決定嘗試網購這條路，自創「米家食舖」品牌賣自己在廚房滷製的滷肉醬和滷豬腳〈絕代雙腳〉。

家學淵源加上媒體歷練，米兒深諳「用好料煮出好味道」才是烹調料理的王道。所以她的「事業」雖然才剛起步，卻讓經營團膳的公司老闆注意到了她的滷肉醬和滷豬腳，於是決定與米兒合作，在台北市健康路上新開的〈伊宛麵〉菜單上結合麵、飯，供應米兒研製的滷肉飯和〈絕代雙腳〉，自此，〈米家食舖〉的商品也有了實體店面可以銷售了。

在〈伊宛麵〉，〈絕對雙腳〉主要是搭配麵或飯的竹套餐型式供應，整套餐上桌時，托盤內還有餡餅、滷豆腐與一杯烏龍茶，盛裝菜餚麵飯的餐具器皿選得雅緻，加上空間氣質出眾「不像個麵店」，所以試賣這幾天已有些社區居民「一試成主顧」。

「只用前腳」、「而且一定是母豬」，米兒滷製的豬腳用的是黑毛豬，她說，母豬才不會有豬騷或豬腥味，前腳則是因膠質較Q、較有彈性。客人點〈絕代雙腳麵〉或〈絕代雙腳飯〉，可以指定要求是前段的蹄尖、中圈，或是靠近身體的腿庫部位，享受不同的口感。

〈絕代雙腳〉上了桌，形整不散、但骨肉觸筷即離，這代表著它們滷得很透、滷到了骨子裡。那透光的醬色，隱隱泛著紅光，吃在嘴裡則有幽幽微微的辣香，味道與傳統滷豬腳更媚人。「滷汁除了黑豆醬油，我還加了豆瓣醬」，米兒透露了這豬腳的美味密碼。

〈伊宛大肉麵〉是〈伊宛麵〉菜單上另一個誘人的美味。麵湯是在豬骨高湯中加了滷豬腳的滷汁與大量蒜蓉提味，5片大大的豬五花用滷汁汆燙入味，肉、湯與麵完美結合，又是一碗好麵。

〈伊宛銷魂飯〉上淋的正是〈米家食舖〉的滷肉醬，米兒滷製這滷肉醬是將黑毛豬的五花與豬皮，切成了條絲按5:1比例在用黑豆油加了辛香料與冰糖的滷汁中熬煮，豬皮富含膠質，所以這肉醬口感滑潤、非常好吃。滷汁中內蘊的五香粉與爆香紅蔥頭味道，傳遞的是台灣滷肉飯的古早味。無怪〈米家食舖〉一開站，那些訂單讓米兒接得喘不過氣。

〈絕代香米糕〉是將蒸熟的長糯米拌入滷豬腳的滷汁和拆了骨的豬腳後再扣模以米糕形式呈現，上桌時的形色宛如在米糕的頂端「嵌」入了一塊豬腳，品嘗時可以加了椒麻調製的滷汁提味，味道與口感也很誘人。

〈伊宛麵〉只是個小店，卻透過了簡約不失時尚的店裝、優雅的餐具器皿與呈盤，以及真材實料做出的好味道，讓傳統的中式麵食體驗升了級，在店中可以「靜靜的吃」，並且將盤中美食「吃得淨淨」。更重要的是，這股淡定閒情，你在義式的Pasta House或日式拉麵店，找不到。

(工商 )