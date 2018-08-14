NDAA簽署 美參院亞太主席：展現美對台承諾

2018年08月14日 09:36 中時 陳建瑜

蔡英文總統離開洛杉磯前，特別與美國參議院特別外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）見面。美國總統川普今簽署《2019會計年度國防授權法案》賈德納表示，這展現美對台承諾，他不僅支持台灣旅行法，也會支持台灣國際參與法案，確保支持台灣聲音持續存在。

賈德納今年在多明尼加與我斷交後，臨時增加到訪台灣，以表支持。賈德納這次專程來到來到與洛杉磯與蔡總統見面。

據國安會副祕書長蔡明彥轉述會談內容，賈德納對於台灣在國際社會被打壓表示嚴重關切，並表示美方會支持台灣，尤其美國國會對台灣的支持是跨黨派，大概除了只有美式足球外，國會難得不同黨派有合作共識。

賈德納也強調，相當支持台美的軍售關係，並朝向常態化發展，讓美國對台軍售更即時，更符合台灣的國家安全需求。

賈德納會前接受媒體訪問時強調，他預計與蔡總統談及如何強化台美關係，及高層訪問的機會跟對話。他們也會談及他在國會提倡的美國亞洲策略《2018年亞洲再保證倡議法案》 ，同時強化對台灣關係法及六項保證的支持，及持續建立常態性的軍售。

賈德納還說，他預計與蔡總統談及中國大陸近期的侵略性行為，完全不能接受大陸對美國公司施壓，他已鼓勵多位民主黨及共和黨成員共同對抗中國的欺壓行為及策略，試圖威嚇美國公司改變台灣的名稱。

賈德納強調，面對大陸的欺壓，美國需要對大陸採取極度嚴厲的態度，他正在尋求方式，以處理中國的欺壓式行為，特別是針對美國的航空業者。

對於美國總統川普今簽署NDAA，賈德納說，這展現美方對台灣的承諾，國會期待與行政部門持續合作NDAA的執行，目前已經有《台灣旅行法》，未來期待其他法案的通過。

賈德納說，總統回程過境休士頓時，將會與德州多位領袖會談，涵蓋商業關係及經濟合作機會等，這是一個很好的機會強化台美強而有力的關係。

(中時 )