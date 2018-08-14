台北》北市前副市長邱文祥 宣布退出台北市長選舉

2018年08月14日 10:05 中時 張潼

前台北市副市長、泌尿科名醫邱文祥今年3月宣布參選台北市長，當時因為他也是醫界出身，曾與現任市長柯文哲同窗，也引發各界關注。不過，5個月來邱選舉動作甚少，他今早更在臉書PO文，宣布退出市長選舉。

邱文祥在貼文中表示，幾經思考，若仍一廂情願只想奉獻，循自己的價值觀及方式從事選舉，恐怕不會成功，孫子有云，「知不可戰而退者勝」，因此決定，不再參與此次市長選舉。

他說，未來將繼續將自己多年在各領域的經驗發揮，除了代表台灣，領導亞洲泌尿外科，讓台灣的醫療成就繼續發光發熱，走向國際外，也會持續關注社會議題，貢獻己見，以為日後社會發展奠定基礎。

以下為邱文祥臉書全文：

經過了兩年多的準備、半年實際參與台北市長選舉後，心中深切且沈重的體認，台灣社會似乎已逐漸淡忘善良及正向力量的價值，漠視首善之都發展的重要性，視政治人物白目發言為魅力，競選中充斥與市政無關的八卦及作秀，嚴重失焦。個人深感無奈與無力，若整個社會都漠視首都未來發展，國家何以為繼。

幾經思考，若仍一廂情願只想奉獻，循自己的價值觀及方式從事選舉，恐怕不會成功，孫子有云，「知不可戰而退者勝」，因此決定，不再參與此次市長選舉。

所謂「君子務本，本立而道生」，決定繼續將自己多年在各領域的經驗發揮，除了代表台灣，領導亞洲泌尿外科，讓台灣的醫療成就繼續發光發熱，走向國際外；也會持續關注社會議題，貢獻己見，以為日後社會發展奠定基礎。

文祥非常感謝各位好友這段時間的支持，讓我們秉持「君子和而不同」，持續對我鞭策與鼓勵，一起努力，用另一種方式讓台北丶乃至台灣更好！

(中時 )