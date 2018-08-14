台北》北市前副市長邱文祥 宣布退出台北市長選舉

友善列印
中時

前台北市副市長、泌尿科名醫邱文祥今年3月宣布參選台北市長，當時因為他也是醫界出身，曾與現任市長柯文哲同窗，也引發各界關注。不過，5個月來邱選舉動作甚少，他今早更在臉書PO文，宣布退出市長選舉。

邱文祥在貼文中表示，幾經思考，若仍一廂情願只想奉獻，循自己的價值觀及方式從事選舉，恐怕不會成功，孫子有云，「知不可戰而退者勝」，因此決定，不再參與此次市長選舉。

他說，未來將繼續將自己多年在各領域的經驗發揮，除了代表台灣，領導亞洲泌尿外科，讓台灣的醫療成就繼續發光發熱，走向國際外，也會持續關注社會議題，貢獻己見，以為日後社會發展奠定基礎。

以下為邱文祥臉書全文：

經過了兩年多的準備、半年實際參與台北市長選舉後，心中深切且沈重的體認，台灣社會似乎已逐漸淡忘善良及正向力量的價值，漠視首善之都發展的重要性，視政治人物白目發言為魅力，競選中充斥與市政無關的八卦及作秀，嚴重失焦。個人深感無奈與無力，若整個社會都漠視首都未來發展，國家何以為繼。

幾經思考，若仍一廂情願只想奉獻，循自己的價值觀及方式從事選舉，恐怕不會成功，孫子有云，「知不可戰而退者勝」，因此決定，不再參與此次市長選舉。

所謂「君子務本，本立而道生」，決定繼續將自己多年在各領域的經驗發揮，除了代表台灣，領導亞洲泌尿外科，讓台灣的醫療成就繼續發光發熱，走向國際外；也會持續關注社會議題，貢獻己見，以為日後社會發展奠定基礎。

文祥非常感謝各位好友這段時間的支持，讓我們秉持「君子和而不同」，持續對我鞭策與鼓勵，一起努力，用另一種方式讓台北丶乃至台灣更好！

(中時 )

NDAA簽署 美參院亞太主席：展現… 金廈共飲一江水 馬祖人羨慕了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。