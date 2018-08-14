金廈共飲一江水 馬祖人羨慕了

2018年08月14日 10:01 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

金門自大陸引水工程本月5日分別在金門和晉江舉辦通水儀式，正式宣告啟動兩岸通水。同樣距離對岸比台灣更近的馬祖，同樣也有缺水缺電問題，看到金廈通水，除了羨慕之外，心情也是百味雜陳。

旅居桃園多年的桃園馬祖同鄉會理事陳學和指出，金廈通水，馬祖人當然同感興奮，馬祖人會羨慕金門人，一來，金門人口13萬人，馬祖1萬2千人，金門幾乎是馬祖的10倍，馬祖小，資源少，更必須仰賴台灣各種資源協助，如果可以透過大陸的協助，解決水電民生等問題，當然舉雙手贊成，但是政府不能因為大陸協助就放棄建設馬祖，這是同樣重要。

陳學和說，早年在馬祖，嚴重缺水，當時馬祖駐軍，最盛恐怕超過10萬阿兵哥，一桶水要生活一整天。

在戰地政務時代，馬祖漁源枯竭、工作機會流失，馬祖鄉親從1970年代開始陸續移居桃園，特別是到八德的紡織廠、電子廠工作，在八德形成馬祖第二故鄉，馬祖與桃園不但結為姐妹縣市，桃園市更有5萬多位馬祖同鄉，遠遠超過馬祖本鄉的1萬多人。

早在2008年，馬英九就任總統後不久，在金門指示辦理兩岸通水規劃，經濟部火速完成兩岸通水方案。原本馬祖也想引進陸水，但水利署認為，馬祖兩座淡水廠和水庫已能滿足需求，因此馬祖不會跟進。馬祖是否真能從此不缺水？鄉親都心存懷疑。

根據馬祖資訊網，馬祖地區年平均降雨量1000公厘左右，算是乾旱之地，南竿海水淡化廠現有兩部機組，全速運轉，每天合計生產1000 CMD(立方米/每天)的水，每度水的價格是台灣本島自來水價格的5到6倍，一度水約50元到60元，馬祖發展觀光，在馬祖洗個熱水澡的成本比他鄉貴數倍！

(中時電子報)