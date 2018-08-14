草帽版金正恩頻搶曝光 北韓下一步將如何計畫？

北韓最高領導人金正恩巡視地方工廠。（圖/朝中社/路透社）

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中時電子報

據美國福斯新聞網（Fox News）報導，在川金會之前、本在國際局勢中極為低調神秘的金正恩（Kim Jong Un），卻在新加坡一會後，官方的宣傳照不斷向國際社會釋出，日前一組頭戴草帽的照片，更讓他一舉成為社群媒體的「網紅」。但在出名之餘、當今的北韓與金正恩，究竟在打什麼算盤，恐怕才是美國、日本、南韓等國政府最關切的問題。

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向國際社會表態、要展開經濟改革的北韓，金正恩從6月30日開始，即馬不停蹄地赴各地視察，大陸澎湃新聞整理發現，一個多月的時間內，足跡踏遍首都平壤外，還有北部近中朝邊境的新義州、東部元山及西部薪島等地區，對於農業、工業、畜牧業等民生工廠，進行了全面的考察訪問。巡視路途中，除了隨行的幕僚官員外、夫人李雪主（Ri Seol-Ju）也多次陪伴同行，展現兩人的好感情。

北韓最高領導人金正恩（圖中央）與夫人李雪主（圖左）一同巡視地方工廠。（圖/朝中社/路透社）

從金正恩的態度可以發現，他是真的想好好發展經濟，有意仿照中國大陸過去的「經濟特區」模式，將日據時代本就是貿易港口的元山，加強發展成旅遊區域；特別規劃「葛麻海岸旅遊區」，大幅建築高層公寓、獨棟別墅與高級旅館，就是打算藉此吸引外國旅客增加外匯收入；大陸遼寧大學副教授李家成分析指出，與過往不同、「官方媒體如實報導金正恩的批評，反映出他願意正視經濟發展中的問題，顯示他真正想處理問題的態度。」

這一個多月馬不停蹄訪視地方與工廠，金正恩（圖中央）展現其經濟改革的決心。（圖/朝中社/路透社）

金正恩於昨日再次釋出善意，邀請南韓總統文在寅（Moon Jae-in）於9月份踏上平壤一會，但美國新任駐韓大使哈里斯（Harry Harris）卻表態，認為兩韓目前終結戰爭狀態過於倉促，應該再深入研究避免發生遺憾才對。專家學者都認為，有意改變自身、朝著大陸或越南模式發展的北韓，最終也是最大的阻礙仍在美國身上，如何讓「去核化」不再成為一個緊箍咒，將是未來金正恩執政最大挑戰之一。

(中時電子報)

文章來源：金正恩戴草帽頻視察：勾勒出朝鮮沿邊境和沿海發展經濟的思路

文章來源：South Korean leader to meet Kim Jong Un on his turf

文章來源：U.S. ambassador says 'too early' for talk of end-of-war declaration

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