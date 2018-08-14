會見美6名政要 蔡總統：感謝美方長期支持

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蔡英文總統離開洛杉磯前，與多位美國政要會面或通話，包括4名眾議員、1名州長及2名參議員。對於美國總統川普簽署《2019會計年度國防授權法案》，蔡總統表示，感謝美國國會對於台灣長期的支持，也謝謝美國的行政部門，包括美國在台協會（AIT）在台美溝通過程當中提供全力的協助，讓台美的合作關係可以持續深化跟推動。

據國安會副祕書長蔡明彥轉述，總統上午先與新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）舉行早餐會，中午與美眾議員華特士（Maxine Waters）、薛曼（Brad Sherman）、畢格斯（Andy Biggs）共進午餐，下午則與美國參議員魯比歐（Marco Rubio）通話，離境前，與美國參議員賈德納（Cory Gardner）見面。

蔡明彥指出，馬婷妮希望能夠跟台灣發展更全面的合作關係，包括在能源、教育以及科學研究方面，希望加強跟台灣方面的合作。總統則回應，中油剛決定向美方採購（美金）250億的液化天然氣，可降低我們在海運通道上過度依賴中東地區跟南中國海地區這些潛在的衝突地區。

中油從2014年簽約第一期採購，預計2019年開始交運，而最近在完成第2期簽約，預計2020年完成交運，二期契約總共25年。

蔡明彥指出，教育部長葉俊榮也跟新墨西哥州的教育廳廳長簽署教育合作的MOU，在這個教育合作的MOU中，將針對學生的交流及科學的研究來發展進一步的合作關係。

蔡明彥說，總統與三位美國眾議員進行午餐會報時特別提到，她對洛杉磯特別的感情，因為總統在40年前要到美國康乃爾大學讀書時，他過境的城市就LA，所以他在40年前就對這個城市留下非常美好、深刻的印象。

另外，魯比歐在與蔡總統電話當中表示，他會全力支持台美關係的提升，他特別舉最近美國國會通過《台灣旅行法》，利用這個法案提供一個法律的基礎，讓台美的交流可以有更深化的空間還有機會。

蔡明彥指出，總統也利用此電話會談特別感謝美方，也邀請魯比歐有機會可以再盡快到台灣訪問。

(中時 )

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