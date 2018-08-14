政府推長照2.0，消防安全不能只有0.1！陳偉杰呼籲全面展開醫療和安養機構消防大稽查

2018年08月14日 10:08 中時電子報 綜合報導

今天凌晨，衛福部台北醫院護理之家發生重大傷亡火警，造成16人輕重傷、9人不幸身亡，不僅醫院消防安全及人力配置備受外界質疑，醫院及安養中心的消防安全，同時也引起各界關注。

國民黨新北市議員參選人陳偉杰指出，目前高齡化社會已是大趨勢，照顧長者對政府來說不但是責任，更是挑戰。在老年人口比例上，新北市65歲以上的長者仍有近50萬人，比率約12%；尤其在原台北縣時期下轄的偏遠鄉鎮區域，人口高齡化更為明顯。據統計，平溪已高達28%，東北角地區也都超過20%以上。

陳偉杰表示，行政院推動長照2.0，新北市政府也積極建構偏鄉長照服務網，近年大力推動老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心，並在缺乏醫療資源的東北角地區，結合候送醫院、在地醫療，讓長者不必舟車勞頓到市區大醫院復健，已大幅提升長輩生活品質，也減輕家屬負擔，但這次卻在台北醫院護理之家發生造成傷亡的火災，不僅令人遺憾痛心，更需檢討安全措施未能落實執行的問題。

陳偉杰認為，衛福部台北醫院位於新莊區，地處人口較稠密的都會區，竟然發生這種重大公共安全傷亡事件；淡水、三芝、石門等地區的醫療、安養機構消防安全，難道會比位處都會區的署立醫院更完善嗎？他呼籲有關單位即刻展開全面稽查；完善的長照不只是人力和物力等資源，消防安全也必須一併考量、通盤檢討，還給長者與病患一個安全無虞的醫療及安養環境。

(中時電子報)