台南》黃偉哲推府城新門面 將建置台南城市故事館

2018年08月14日 10:34 中時 洪榮志

民進黨台南市長參選人黃偉哲14日偕團隊表示，如果將來當選市長，打算建置與火車站場域結合的城市故事館，作為市民或遊客了解台南歷史的最佳入口。該館將透過多媒體展示手法及3D立體模型，呈現不同時代台南的演進及發展，並整合台南各古蹟景點及歷史街區介紹，以科技空間呈現台南文化脈絡，同時串聯火車站附近的文化園區，形成台南火車站文化園區。

黃偉哲說，台南歷史文化的延續與進程，對於台灣乃至國際，皆有重要的時代意涵，只是一直以來還沒有一個專區，將台南的過去、現在的發及未來的願景，同時呈現給市民或是來台南遊玩的旅客，實在是很可惜的一件事。

黃偉哲指出，城市故事館與火車站結合的場域特色，能讓台南各檔期藝術節慶活動結合月台呈現，包含車站播音、月台告示、文創販賣機、動態燈箱並搭配光影藝術，呈現藝術文化與娛樂互動性兼具的月台；不只如此，也還有AR／VRD的體驗場區，讓遊客可以5種不同的速度，自由選擇步行、單車、公車、軌道車或飛行的步調及觀看台南的方式，讓市民與旅客不僅享受大眾運輸的便捷，也能體驗暢遊府城氛圍。

黃偉哲還表示，規畫中的火車站文園區將以台南火車站為中心，往北串聯市定古蹟原專賣局台南出張所及文創園區，同時將鐵道沿線出租雜用的台鐵倉庫整體規畫，營造與高雄駁二、台北華山相互映輝的園區；往西北串聯台南公園及三二一巷藝術聚落，聯結鎮北坊文化園區；往南串連也是市定古蹟的原台南縣知事官邸與、台南廳長官舍及東安坊文化園區；往東結合成功大學博物館與國立成功大學、綠色魔法學校的大學城景觀，成為未來新台南火車站的門面。

(中時 )