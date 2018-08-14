為下一代站出來！平民奶爸羅廷瑋爭取親子館 為親子發聲

七年級的羅廷瑋是一位充滿慈愛的奶爸，2014年投入中華民國地方公職人員選舉。圖／擷取自羅廷瑋粉絲專頁.

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中時電子報
綜合報導

七年級的羅廷瑋是一位充滿慈愛的奶爸，2014年投入中華民國地方公職人員選舉，靠著「無黨無派，靠雙手雙腳」徒步行走在里內，甚至扛著廣告宣傳看板在街頭發表自己的政見，讓民眾能夠隨時陳情。羅廷瑋也會在個人粉絲專頁不時地發表政見，讓民眾與他零距離。

羅廷瑋發表的政績皆以下一代為出發點，也曾在粉絲專頁上為自己拉票表示，這次為孩子投票，選擇孩子未來需要的人！我跟所有的家長都一樣！「孩子！！是我們一輩子的心頭肉」。未來，我的孩子跟大家的孩子一樣都在東、南區長大，打造更棒的環境、更棒的教育，是我這一輩子的責任。政治不應該是有錢人的權利，『不一樣的候選人』羅廷瑋，做您的分身、說您的心聲，為了下一代、交棒新世代。

其中一個政見是想要為東南區爭取親子館，期盼政府應該率先建設這類建築館，給孩子更棒的成長環境和家長的後盾；另外，也打擊毒品進入校園，羅廷瑋盼望能夠學習國外帶學生到監獄體驗教育，並列出4點政見：1.國小加強教育課程具備「識毒力」、2.成立校園反毒反霸凌活動、3.成立反霸凌與毒品檢舉獎金制度、4.加重刑責賣毒給學生者。羅廷瑋也保證努力研議更好的育兒與托育補助，努力爭取更多公幼與非營利幼兒園設置於南區與東區，期望在少子化的台灣，更該讓每個家庭輕鬆來快樂育兒。

(中時電子報)

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