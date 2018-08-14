蔣月惠聲援黎明幼兒園　轟：有權有勢就可以迫遷別人

屏東縣議員蔣月惠也特地到台中，聲援黎明幼兒園保留案。（林欣儀攝）

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全台多個重劃案土地自救團體14日上午聚集在台中高等法院前，聲援黎明幼兒園保留案。(林欣儀攝)

台中市單元二自辦市地重劃案配地爭議，其中，黎明幼兒園拆遷問題進入更三審，14日上午召開言詞辯論庭，幼兒園保留行動會特別召開「黎明迫遷在即，捍衛司法正義」記者會，屏東縣議員蔣月惠及全台多個重劃案自救會也到場聲援。

「捍衛司法正義，守護黎明幼兒園！」抗議群眾高舉布條，站在台中高等法院外大聲吶喊。黎明幼兒園園長林金連說，全台各地有許多居住權受害者，都到場聲援黎明幼兒園，大家為了保護自己的家園流血流汗，「若國家不能保護孩子，我們自己保護」。

律師指出，黎明幼兒園保留按去年6月經最高法院判決、發回更審，判決明確指出，黎明重劃會在選舉程序上有重大瑕疵，其合法性令人質疑，呼籲法官在審理時應更加嚴謹，並在最高法院判決的原則下，做出妥適判決。

蔣月惠也到場響應，她說，之前屏東公勇路重劃案抗爭時，林金連也特別去聲援，今天清晨3點多就從屏東搭車到台中，抵達後先到黎明幼兒園看看，之後到台中高分院參加抗爭。

蔣月惠表示，那些有權勢的人、握有權力的人，若是看上了這個地方、把土地劃進去，這個地方好像就是他們的了，之後再補程序，屏東的公勇路也是這樣，對弱勢者來說，用此手法迫遷他們，讓他們代代相傳的土地都沒了。

(中時 )

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