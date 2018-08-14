華山分屍案》 變態教練遭求極刑 起訴書全文看這裡

2018年08月14日 10:34 中時 陳志賢

台北地檢署今偵結華山分屍案，依性侵殺人等罪起訴凶嫌陳柏謙。起訴書全文如下：

起訴書指出，陳柏謙於107年5月間在華山草原上搭建「野居草堂」，作為推廣傳統弓道技藝之用，並在該處進行傳統文化教學，高姓被害女子因而報名陳OO所開立之課程，而陸續多次至野居草堂。

高女於107年5月31日16時許至「野居草堂」後，與在場之陳嫌等人聊天及飲酒。嗣於107年6月1日0時30分許起，因酒醉昏睡倒臥於「野居草堂」內休息，詎陳嫌於同日(1日)4時許，明知高女因酒醉昏睡倒臥於「野居草堂」內休息，處於類似精神障礙之情形而不知抗拒，竟趁高女因酒醉酣睡而不知抗拒之機會，基於乘機性交之犯意，以其陰莖插入高女陰道內抽動，嗣高女酒意稍醒，詎陳嫌仍未罷手，不顧高女反抗，明示拒絕之意思，仍將犯意提升至基於強制性交之犯意，違反高女性自主意願，持續以其陰莖插入高女陰道內並進而射精，過程中因高女積極反抗，陳嫌竟基於殺人之犯意，以手勒住A女頸部，致A女因頸部遭壓迫(舌骨及甲狀軟骨骨折，呼吸道及左右頸動脈遭壓迫），腦部缺氧窒息死亡。陳嫌犯案後，因擔心遭察覺便將A女屍體藏放在該「野居草堂」內之綠色塑膠箱內。

事後陳嫌於107年6月2日意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，將高女隨身包包內之現金新臺幣100至200元不等之金額，竊取花用。

陳嫌於107年6月1日殺害高女後，恐遭察覺，另基於支解分屍毀壞屍體之故意，決意將高女支解後再行棄屍，乃利用其於高中時參與生物研究社，習得支解生物及製作生物標本之技能，及其於高中畢業後，熱衷參與部落活動，所累積數次解剖山豬等生物之經驗及技能，於107年6月3日23時許起，在「野居草堂」內，將高女屍體放置在上開塑膠箱內，並在箱子旁邊鋪設透明塑膠墊及塑膠袋，再持陳嫌所有供「野居草堂」教學及展示用之刀子（刀刃長15公分、最寬處2公分、刀背最厚處約0.15公分)，將高女屍體連同衣服，依序切割成13部位。

陳嫌就高女左側乳頭及外陰部，因有製成標本之計畫，而另行放置以夾鏈袋包裝並放置在「野居草堂」內，就A女右側乳頭，因其認為切割形狀不完整而將之連同A女涼鞋及分屍所用之抹布等物丟棄在「野居草堂」旁之希望廣場上之垃圾子車內，其餘屍塊則分裝成7包。

陳嫌為掩飾其殺人行徑，乃另基於遺棄屍體之意思，於107年6月4日5時許，將上開7袋高女屍塊，分別置入麻袋、運動提帶及後背包內，再以機車載運上開屍塊，騎乘機車至陽明山焿子坪，再自陽明山焿子坪以步行方式，分別棄置，並於棄置完畢後，再騎乘機車返回「野居草堂」。嗣為遂行其將高女左側乳頭及外陰部製成標本之目的，而陸續以鹽巴、明礬覆蓋高女左側乳頭及外陰部，進行製作標本之程序。

檢方指出，陳嫌於案發後，於警詢、偵查中雖均坦承殺害高女、毀損及遺棄高女屍體及竊盜等罪嫌，但仍對強制性交等事實加以否認，並未全然坦承犯行。且被告年輕力壯，不思正途，竟利用其擔任弓道老師之機會，不顧被害人高女性自主決定權，竟起意對甫認識、素無仇隙之學員被害人高女為強制性交犯行，並殺害、支解、任意棄置，致高女曝屍於外，復將被害人高女之左側乳頭及外陰部製成標本，手段兇殘、令人髮指。於犯案後，尚在「野居草堂」持續進行學童教學活動，對於家屬詢問被害人高女行蹤及搜救犬尋找被害人高女行蹤時，尚冷靜從容對應、故佈疑陣，佯裝熱心協助尋找被害高女，隱匿其業已殺害被害人之事實，行為過程未見悔意。並因此對被害人家庭、親族造成難以彌補之損害，助長暴戾風影響民心，危害治安甚鉅。且迄今未對於死者家屬為民事賠償等情，請處以最嚴厲之刑，以懲其兇。

(中時 )