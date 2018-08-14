高通案公平會重罰變和解 監委將調查釐清疑義

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公平會宣布與美商高通公司於智慧財產權法院合議庭訴訟和解，引發批評聲浪。監委指出，公平會面對高通案，從重罰變成和解，究竟立場為何轉變？是否適法？監察委員王美玉、仉桂美、王幼玲深表關切，因此申請自動調查，釐清相關疑義。

監委指出，公平會去年10月11日第1353次委員會議決議通過，美商Qualcomm Incorporated（高通公司）整體經營模式所涉行為，損害基頻晶片市場之競爭，屬以不公平方法，直接或間接阻礙他業者參與競爭行為，違反公平交易法第9條第1款規定，處新臺幣234億元罰鍰，創下公平會從80年創立、81年運作以來，對單一公司最高罰鍰紀錄。事隔數月，公平會竟於今年8月9日在智慧財產法院與高通公司達成訴訟上和解。

監委指出，高通公司於CDMA、WCDMA及LTE等行動通訊標準基頻晶片市場具獨占地位，但拒絕授權晶片競爭同業並要求訂定限制條款、採取不簽署授權契約則不提供晶片的手段及與特定事業簽署含有排他性的獨家交易折讓條款等違法行為，既然經公平會決議處罰，公平會立場又為何轉變？

監委質疑，和解行為是否有其正當性及必要性？是否適法合宜？公平會以事後承諾在臺灣進行為期5年產業投資方案為由，降低原處分的罰鍰金額，有無違反其專業機關、獨立機關立場？相關疑義均有深入瞭解的必要，將透過自動調查詳加釐清。

(中時 )

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