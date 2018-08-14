玉女演員拍完全裸床戲自殺 逝世13年死因再被熱議

李恩宙逝世13年死因再被熱議，網友留言抨擊《紅字》導演邊赫。(圖／翻攝自韓網)

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中時電子報
／綜合報導
李恩宙為扭轉「玉女形象」，在電影《紅字》有裸露鏡頭。(圖／翻攝自韓網)

南韓玉女演員李恩宙(前譯李恩珠)曾演出《火鳥》、《向左愛向右愛》、《太極旗飄揚》等人氣戲劇，不過她在當紅之際選擇自殺身亡，結束25年短暫生命，近日逝世13年的她名字再被網友提及，死因也被熱議。

李恩宙出道以來，和李秉憲、ERIC、車太鉉等名演員合作過，星運頗為順遂，不過她在24歲時，為了要扭轉「玉女形象」，不顧家人反對接下電影《紅字》，在片中有全裸床戲，讓她一脫成名，但也給了她相當大的壓力，加上家人的不諒解，讓她得了嚴重的憂鬱症。

有傳，她要拍床戲前，都會默默落淚，還跟好友說「電影裡的人好像不是我」，而她最後留下一篇「所有的人都拋棄我」的文章，於2005年在家中先割腕再上吊自殺，震驚演藝圈，外界都猜測她是因為拍攝床戲飽受壓力，最終選擇自己結束生命。

時隔13年，《紅字》導演邊赫的新片《上流社會》近日即將上映，不少網友質疑他間接害死李恩宙，留言抨擊他，邊赫也坦言已收集這些惡意抨擊，並將以誹謗罪起訴相關網友。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)

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