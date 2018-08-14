無人機只知大疆？深圳全球鷹挑戰工業級無人機新藍海

2018年08月14日 14:50 中時電子報 喻華德

深圳的大疆(DJI)無人機已成為商用型無人機全球市佔率最高(70%)的第一品牌。不過在工業級無人機領域，率先進入的業者投入龐大的成本，卻因市場尚未成熟未必能夠立刻獲利。但在此情況下，與大疆公司同樣位於「世界無人機之都」深圳的全球鷹無人機，1999年自北京航空航天（我稱航太）大學「飛行器製造工程專業」畢業的創辦人余景兵，在2015年憑著對航空產業的熱情與執著，抵押房屋貸款創業，毅然投入工業級無人機領域。

無人機吊掛條幅，可用於展示。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

無人機編隊飛行，此為今年央視春晚珠海分會在珠港澳大僑表演的同款無人機，按照預先輸入的程式自動執行。這款並非全球鷹研發的產品。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月25日參訪深圳市龍崗區的大運軟件（我稱軟體）小鎮，由全球鷹（深圳）無人機有限公司以多款機型示範「吊掛條幅、噴煙、編隊飛行、垂直起降無人機飛行示範、空中勘察、傾斜攝影、空中喊話、空中照明、空中拋投救生圈、農業植物保護（模擬噴灑農藥）、酬載30kg汽油動力無人直升機飛行示範」等11個科目。

據余景兵介紹，無人機領域分為軍用和民用，在軍用領域，中國大陸的技術實力和美國同處全球第一。余景兵指出，104年9月3日抗戰勝利70周年，在天安門廣場閱兵現場的10架大型定翼無人機，目前就在巡航南海和釣魚臺，為北京航空航天大學研製。

全球鷹(深圳)無人機有限公司的創辦人余景兵。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

民用無人機分為消費娛樂級無人機和產業應用的工業級無人機，消費級無人機是指用於個人或家庭空拍、娛樂，類似照相機，非商業收取報酬的無人機。而在工業級無人機領域，大陸目前在農業、電力、測繪、消防、水利、環保等領域正在開展廣泛的應用試點，在工業領域也走在全球的前端。我們公司定位在工業級無人機領域，主要有酬載10kg的電動六旋翼無人機、酬載16kg的電動單旋翼無人機和酬載2kg、續航65分鐘的電動六旋翼無人機，這次現場示範的機種，基本上代表大陸民用無人機的各個主流機型。

QQY-DD2型6旋翼電動無人直升機。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

QQY-DD10多旋翼電動無人機「傍山二號」。 QQY-DZ16型單旋翼電動無人直升機「蚌山一號」模擬噴灑農藥。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

垂直起降無人機

該機融合多旋翼和固定翼特點，酬載2kg，續航時間1.5小時，可用於電力線巡線、石油管道巡線、森林巡防、河道巡檢等。

垂直起降型無人機正在垂直爬升階段。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

空中勘察

工業級無人機應用在公安、消防、水利、環保、電力巡線等多個領域，其相同的功能需求是空中勘察，共同的任務酬載設備就是「光電酬載」，包括可見光、紅外線、熱成像等，該機配備30倍光學變焦的可見光酬載，可追蹤車輛、人員，實現快照、跟蹤、定位等功能。

傾斜攝影

主要用於國土測繪、應急指揮、城市規劃、地質勘查、城市查違建等領域，通過5個不同方向的鏡頭按照預定航線飛行後，獲取5組含經緯度的照片，通過3D軟體處理，便可以生產內含數位資訊的真實三維地圖。

掛載相機模組的無人機可用於國土測繪、勘災等用途。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

空中喊話及空中照明

主要用於應急救援，野外搜救，也可在突發事件進行空中喊話，疏導人群。

無人機也可以用於空中喊話與空中照明，圖為掛載喊話器。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

無人機也可以用於空中喊話與空中照明，圖為掛載探照燈。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

空中拋投救生圈

可用於江河湖海水面快速救援，在發生洪水時，無人機不光可以拋投救生圈，還可以為困在孤島上的待救人群運送食品、水、醫藥等。余景兵預判，未來會有大量船舶配置無人機以用於救生。

全球鷹創辦人余景兵預判，以後船舶配備無人機已拋投救生圈增加安全性是新趨勢，將產生大量需求。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

農機植物保護（簡稱植保）

以無人機噴灑農藥最早起源於日本，1989年前後日本山葉（大陸譯作雅馬哈）研製出第一款酬載16升的汽油動力無人直升機，至今日本擁有植保無人機近3,000架。大陸從2010年開始嘗試無人機噴灑農藥，經過近幾年快速發展，已經從2014年的500架、15年2,200架、16年8,000架、17年18,000架，今年將超過25,000架，不論是植保無人機數量還是農業植保面積都躍居全球首位。

QQY-DZ16型單旋翼電動無人直升機「蚌山一號」模擬噴灑農藥。（圖/中時電子報編輯喻華德深圳攝 107年7月25日）

目前人工背著噴霧器噴灑農藥一天大約15畝左右，而用無人機噴灑農藥，以10公升多旋翼為例，熟練的操作員一天噴灑農藥超過300畝，是人工的20倍，收入人民幣3,000元（新臺幣13,431元）。隨著大陸農村人口減少，土地的集中種植，植保無人機前景非常廣闊。

(中時電子報)