立法院國民黨團 痛批歷史新課綱媚日

2018年08月14日 10:50 中時 季節 、 姚志平

立法院國民黨黨團14日召開記者會，痛批民進黨政府推出的12年國教歷史新課綱不但去中國化，還一味討好日本，甚至把日本殖民統治放在台灣史的一開始，呼籲家長要站出來反對這樣的課綱。

黨團書記長曾銘宗質疑新歷史課綱採台灣史、東亞史、世界史三分法，中國史被放入東亞史不合理，蔡政府刻意刪減中國史篇幅去中國化，而且還忽略日本破壞台灣的歷史、抱日本大腿，課綱明列228和白色恐怖，但卻忽略莫那魯道抗日還有台灣慰安婦血淚史，這樣子對得起曾受日本迫害的台灣同胞嗎？至於以主題式教學取代編年史，將使學生對歷史認識更為零星片段。執政黨以修改課綱達成去中國化，無助兩岸關係。

賴士葆則指出本次課綱修改是以世界觀包藏去中國化的禍心，蔡政府面對兩岸關係急凍沒有辦法，拼命透過自殘方式跟大陸對抗，並用去中國化向大陸抗議，這不僅是文化台獨，已走向實質台獨。要滅其族，先滅其史，兩岸都是中華民族DNA，相同祖先不認，難道要認日本？台灣史從日本殖民時代開始教，要認日本為祖先的動機昭然若現，蔡政府去中國化到走火入魔，遺害下一代。國民黨黨團不接受這樣的審議結果，強烈譴責民進黨用台獨意識形態洗腦學子。

費鴻泰則表示大家是炎黃子孫，可以不喜歡共產黨、國民黨、蔣中正，但不能說自己不是中國人，是日本人。這是大是大非的問題，如果連祖先都不要，要去認同日本人，日本人殘殺強姦多少同胞，結果從日本文化開始講台灣史的發展，對得起祖先和後代嗎？中華文化五千年悠久歷史，世界四大文明之一，那麼好的文化，只為了台獨就不要祖先、歷史、文化，對此讓他氣到快說不下去了，表示這不遏止恐怕會引起兩岸戰爭，因為民進黨已向台獨跨了一大步，只差沒有換國旗，呼籲蔡英文不要把台灣推向戰爭邊緣。

陳宜民則指出民進黨執政教育、文化、外交、貿易都圍繞著讓中國消失在進行，從此中國史變成外國史，加上美化日本殖民的皇民史觀。然而當年杜正勝在提出同心圓史觀時，曾強調學子們應該「立足台灣，關懷大陸，放眼世界」，而且應宣稱該隨著年齡的增長，逐步加重中國史與世界史的比例，並主張荷蘭、明鄭及清朝歷史，都要抱持台灣與中國大陸密切關聯的角度，才能接上我們現在的命運。陳宜民呼籲家長要站起來反對這樣的課綱。

(中時 )