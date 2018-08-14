慶祝九三軍人節 IDF戰機將飛越桃園球場上空

2018年08月14日 11:04 中時 呂昭隆

為慶祝中華民國107年「九三軍人節」，國防部於8月起開辦系列活動，今天的記者會中，首先由軍政副部長沈一鳴上將說明國防部辦理軍人節系列活動的目的，再由文宣心戰處處長陳育琳少將說明各項活動內容，並安排參與系列活動的合作企業、社會團體、學校、球隊代表等人發表合作心得與感想。

國防部表示，今年為塑建國軍優質形象，以「讓民眾擁抱國軍」為主軸，舉辦「表揚大會」、「軍民聯歡晚會」、「職棒開球」、「疾風快閃」、「敬軍活動」以及「企業敬軍」等多場次各類型活動，並增加「英雄影展」以及「莒光園地專書編輯」等文宣規劃，期能達到深植全民國防理念的目的。

為了表彰年度戰備辛勞，樹立國軍典型，將於8月30日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防傑出貢獻獎代表等143個獎項，英雄楷模齊聚一堂接受表揚，意義非凡、倍感尊榮。

而在臺北國際會議中心所辦理的「擁抱國軍，幸福共好」軍民聯歡晚會，將於8月30日晚上7時舉行，節目特別邀請朱俐靜、MATZKA、康康等藝人，搭配中華競技啦啦隊、臺北市原住民族合唱團、戊己劇團、北一女中、莊敬高職、能仁家商、明道國小、軍校生合唱團、軍種特色社團共同演出，並由郭子乾、ALBEE擔任主持人，運用多樣化的呈現方式，展現軍民一家、新世代國軍風貌。

8月31日晚上5時30分在桃園國際棒球場舉行的職棒開球，是以「鋼鐵英雄紅不讓」為主題，希望能展現「球員追求卓越，打紅不讓；國軍保家衛國，當仁不讓」的守護精神。在活動節目中，國防部安排國軍楷模擔任開球嘉賓，也邀請在「全國高中職儀隊競賽」中表現優異的恆春工商與海軍陸戰隊儀隊實施聯合操演，以及榮獲第31屆舒伯特國際合唱大賽金質獎的義興合唱團與國防大學軍校生合唱團同唱國歌，最後安排IDF戰機衝場表演，邀請國人共襄盛舉，與現場球迷一起為國軍加油。

此外，中華民國軍人之友社及國防部福利事業管理處，特與國內知名廠商異業結盟，自8月1日起陸續推出「企業敬軍優惠專案」，合作響應廠商計有麥當勞、全家便利商店、萊爾富便利商店、統聯客運、85度C、摩斯漢堡、義美食品及劍湖山世界集團等1萬4仟餘間企業門市響應。

近年來，體育活動風行，國軍官兵在戰演訓之隙，經常於假日參加各項運動賽事，也因此在社會各個場域都能看見國軍身影，桃園榮耀九三敬軍路跑、第三屆苗栗山城星光馬拉松及臺南柳營牛奶半程馬拉松等體育賽事主辦單位，為感謝國軍戮力戰訓、守護家園的付出，積極參與敬軍活動，以實際行動為國軍加油。此外，文化總會特別以國軍製傘團隊的故事，製作「匠人魂」影片，彰顯國軍精實戰備、堅守崗位的精神，向全體官兵致敬，並於軍人節當天，在文化總會官網及FB、YOUTUBE、MOD等平臺推播，光耀國軍、榮耀九三。

還有一項活動，是深受年輕人喜歡，會帶給民眾驚喜的，那就是「疾風快閃」，記者會中國防部也播放7月29日在信義區香堤廣場舉行的快閃活動影片，官兵除了展現戰技外，並與莊敬高職、南強工商、能仁家商、育達商職、戲曲學院及臺北大學的同學一起演唱軍歌熱舞表演，吸引了在場群眾的目光與掌聲。此外，國防部也預告將在軍人節前夕，結合學校、地區社團、青年學子、民間藝人，於北、中、南部地區異地、同時執行3場次「疾風快閃」，具體展現國軍推展全民國防豐碩的成果。

最後，陳處長特別強調，今年軍人節系列活動，希望透過多元活動，展現現代軍人充滿朝氣與活力的面貌，使國人更進一步參與、瞭解與支持國防，擁抱國軍，另一方面提升軍人榮譽，堅定信念、強固信心。

(中時 )