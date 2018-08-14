慘被軍人世家公審！離婚女「軍官夫人」夢碎

慘被軍人世家公審！離婚女「軍官夫人」夢碎。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導
慘被軍人世家公審！離婚女「軍官夫人」夢碎。(翻攝臉書)

一名離過婚的女網友發文抱怨，30歲的男友出身於軍人世家，曾出國唸書過，是國家重點栽培對象，原PO原以為對方條件不錯，當初答應與軍人男友交往，殊不知交往過後才發現男友其實是不折不扣的「媽寶」，她還被男友家人公審過去經歷，讓原PO快要抓狂！

女網友在臉書社團《王子與公主病》發文，表示年輕時經歷家暴陰影離婚，軍人男友承諾會保護她，結果男友帶原PO回家時，慘被男友母親連環逼問，還遭冷嘲熱諷一番「軍眷很難當，離過婚守不住」，男友則在一旁看著她公審，默默不吭聲。

原PO控，和男友出國回來時，因為在國外弄丟簽證，差點沒辦法入境，傳訊息「討拍」卻遭對方冷回「分手吧別再聯絡了」，讓她當場傻眼，後來男友更帶著家人找原PO談判，將感情破裂原因歸咎在女方身上，怒飆因為和原PO在一起，害他家庭失和，男友還罵原PO，因為全家人反對兩人在一起，害他工作不能專注，「要是沒辦法外派怎麼辦。」

原PO控男友30歲還是「媽寶」，交往期間對女方予取予求，她無奈表示，「想到國家這麼沒人才，還要再派你這種人出國，就覺得有夠悲哀。」，更批男友家中不過是軍人世家，就自以為清高。底下網友紛紛替女網友抱不平，留言「這樣就是騙錢啊」、「這媽寶就別出來禍害別人了吧！」、「還好妳已看清楚他，分手分的好，下一站會幸福的」

(中時電子報)

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