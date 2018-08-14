團結工聯籲基本工資一次漲足 時薪月薪不脫鉤

2018年08月14日 11:11 中時 李宜秦

保全業者指出，多數人都還領著基本工資，甚至以時薪計價。圖／李宜秦攝

團結工聯指出全台有超過200萬的邊際勞工，4成勞工薪資不足3萬，生活辛苦。圖／李宜秦攝

勞動部將在本周四召開基本工資審議委員會，今團結工聯至勞動部前疾呼「時薪月薪都要調、外勞本勞不脫鉤，調漲基本工資一次到位」，要求將基本工資調至月薪2萬8862元、時薪182元，工聯指出全台仍有208萬名勞工領取基本工資，高達4成勞工月薪不足3萬，在物價飆漲的時代，幾乎難以生存。

團結工聯以106年最低生活標準1萬3362元乘上就業扶養比2.16，希望從月薪2萬2000元調至2萬8862元、時薪140元調至182元。

根據勞動部去年公佈的數據粗估，領取基本工資的邊際勞工人數約達208萬，其中本國勞工（含打工族）有163萬人、外國勞工為45萬人，工聯指出，全台有超過4成的勞工薪資不到3萬。

工聯秘書長黃育德表示，台灣勞工三大殺手就是低薪、長工時與寬鬆的勞基法，「基本工資只調漲800元，跟沒調一樣，勞工無感」，呼籲政府應一次漲足、一步到位，同時認為時薪、月薪漲幅必須相同，「不然資方本來給時薪會改給月薪、給月薪的改給時薪，勞工不會受惠」。

黃育德說，賴清德院長的「薪水不到48K可向老闆反映」一說根本是不可能的任務，若政府真正想要照顧邊際勞工，大幅調漲基本工資最實在。

宜蘭產業總工會呂學民說，宜蘭的薪資是全台倒數幾名，自從雪隧開啟後，當地物價波動、上漲，然而企業所賺並沒有分享給勞工，薪資長期凍漲，勞工難以維持生活。

保全業者指出，保全沒日沒夜的工作、不能排假，多數人卻只能領取基本工資，甚至以時薪計價；量販業者表示，許多量販店工作人員的薪水都是貼著基本工資，如果政府只願意微調薪水，對勞工而言根本沒有幫助。

(中時 )