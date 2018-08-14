尹衍樑捐10億 打造陽明醫學院智慧醫療研發中心

2018年08月14日 11:12 旺報 簡立欣

陽明大學醫學院院長昨日舉行交接典禮，北榮心臟內科名醫陳震寰接下陽明大學第十任醫學院院長印信，同時宣布潤泰集團總裁尹衍樑將在未來十年內捐贈新台幣10億元，打造陽明醫學院成為智慧醫療研發中心。

陳震寰說，尹衍樑是陽明大學榮譽醫學博士，長期捐贈陽明大學，除了成立尹珣若教育獎學金、醫師科學家獎學金外，目前陽明大學校門口的頂尖醫學大樓守仁樓，也是他捐助興建。「陽明大學一直是國內生醫人才培育的重鎮，尹衍樑先生有感於培育台灣生醫人才的重要，今年起連續十年將每年投入一億元，分項投資在師資、獎學金、軟硬體與研究中心。」

陳震寰除了感謝尹衍樑對陽明大學以及醫學院的支持，也承諾將善用這筆經費帶動醫學教育轉型。他表示，醫學院過去從醫學1.0以培育仁心仁術的醫師為主軸，後來有了尹衍樑捐助獎學金培育醫師科學家，傑出校友葉采衢就是最好的例子；人工智慧是醫學3.0年代，醫學教育應該培育醫師工程師(MD-Engineer)，讓醫師有能力針對病患需求，研發新的診斷工具與治療方法，甚至是醫學4.0的生醫科學家與公共衛生領袖，打造陽明醫學院成為智慧醫療研發中心。

陽明大學醫學院執行副院長林寬佳表示，台灣正面臨高齡社會，未來醫療保健需求將大幅增加，除了延攬卓越人才外，醫學院預計用3年時間促成3個國家級的跨領域研究團隊，期望資金挹注能提升產學研發量能，培育優秀生醫人才。

(旺報 )