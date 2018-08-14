主打棒球！藍全代會2千人大團結 吳敦義扮總教練

2018年08月14日 12:10 中時 楊佳穎

國民黨全代會將在19日登場，募款小物則在今日公開亮相，包含「擁抱KMT」抱枕、「就是投藍」籃球、「KMT好棒」棒球，還特別製作黨徽手機指環當紀念品，提供給所有出席的黨代表。文傳會副主委洪孟楷指出，本次全代會以國球「棒球」為主題，22縣市長將擺出強棒出擊的「全壘打預告」並用力揮棒，而黨主席吳敦義也將以總教練形象出場。

洪孟楷指出，今年全代會選在新北市板橋舉行，結合年底縣市長選戰「固守雙北、決戰中台灣、搶進南台灣」戰略考量，而全代會主訴求仍維持革新團結、重返執政。他表示，過去一年革新的氣象，在各縣市都已看到不同朝氣，團結更是目前重要的事，尤其面對時常以違憲國家公器清算政敵的政府，更需要認同國民黨的人士上下一心。

他進一步說，今年更強調要「拚經濟、顧生活」，如今看到總統蔡英文只會說要自立自強、行政院長賴清德還講出「你們要跟老闆說」幹話，整個國家在民進黨執政兩年多來，只能自我感覺良好，拿冰冷數字自我催眠，完全忽略人民真實感受，因此要利用這次全代會向民進黨政府宣告，「做不好就換人！讓國民黨來為人民拚經濟顧生活。」

洪孟楷也說，全代會將以「棒球」為主題，各縣市長出場比照棒球隊出賽畫面，依序擊掌後出列，並於鏡頭前擺出強棒出擊的「全壘打預告」、用力揮棒，而黨主席吳敦義則會以總教練形象出場，在22縣市長候選人陪同下，發表對全黨代表及國人的宣示。

另外，當天也會推出多款募款小物，都是由國民黨內年輕朋友發想後，委由台灣工廠製造，包含「KMT好棒」棒球1000顆、「擁抱KMT」抱枕1000個，以及「就是投藍」大、小籃球各100顆。洪孟楷表示，各品項數量有限，若反應熱烈，將來不排除在網路上供民眾購買，另外黨中央也製作「黨徽手機指環」，贈送給所有出席的黨代表，讓大家可以每天使用、秀出態度。

洪孟楷最後也說，全代會是國民黨每年最重要的黨代表聚會，當天包含現任及歷任黨主席、22縣市長候選人及中常委、中央委員、黨代表等共同出席，預計將聚集2000多人共同造勢，營造國民黨大團結、欣欣向榮的勝利氣勢。

(中時 )