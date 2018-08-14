高雄》「戰瑜弄」!高雄北漂鄉親內湖掛布條：唯一支持韓國瑜

2018年08月14日 11:10 中時電子報 邱文秀

北漂的高雄鄉親在內湖掛大布條上書「本弄高雄鄉親 唯一支持韓國瑜」，今日韓國瑜與議員參選人游淑慧、張斯綱一起前往「戰瑜弄」舉行記者會。(中時電子報)

！韓國瑜特地造訪內湖「戰瑜弄」，希望所有鄉親能返鄉投票！

台北內湖竟有條「戰瑜弄」?國民黨高雄市長韓國瑜氣勢越打越旺，從一開始被看輕，到如今逼得民進黨不能再躺著選。連北漂的高雄鄉親都在內湖掛大布條上書「本弄高雄鄉親 唯一支持韓國瑜」，今日韓國瑜與議員參選人游淑慧、張斯綱一起前往「戰瑜弄」舉行記者會，韓國瑜說，高雄最重要的事就是賺錢、賺錢、再賺錢!

台北市議員游淑慧在臉書貼出照片說，知道嗎？內湖有個神奇的「弄」叫「戰瑜弄」，這個「戰瑜弄」並不是官方地名，而是居民自主發起，因為他們都想為一位能改變高雄的戰將-韓國瑜加油！。

游淑慧表示，這個巷弄裡的居民，有的人有親戚是高雄人，也有人是從高雄來台北打拼的，所以他們對高雄都有濃濃的期待跟感情。今年，他們一致的期盼就是：換人做做看，讓高雄有發展、有春天！

韓國瑜今日也特地造訪內湖「戰瑜弄」，希望所有高雄鄉親能返鄉投票！一位鳳山出生的里長也大喊「我親戚都在高雄，他們全都要支持你!」

韓國瑜也謝謝內湖鄉親父老的支持，他本來說應該較「丁丁弄」比較名至實歸，畢竟是選台北市長。韓國瑜說，不分台澎金馬大家都期待改變，接觸到好多好多基層，有三教、有九流、有七俠、有五義，各行各業。尤其是40—60歲的階層，歷經歲月滄桑，看到台灣經濟發展榮景，再看到現在有點衰退蕭條都很緊張，這些人把感情投射在高雄，在韓國瑜身上。

韓國瑜說，我非常感謝，希望大家不分人民、政府再打造台灣一個燦爛未來，讓經濟榮景再現。

媒體聯訪時韓國瑜說，他這次選戰沒有總幹事，沒有很多架構疊床架屋，很清爽。對於太平島上市一事，韓國瑜說，太平島周圍國家都在開採石油，只有台灣在沉睡，高雄市政府欠了三千億債，還沒看到有人想辦法解決，高雄市民自尊心又強，自己欠錢自己還。

韓國瑜說，高雄一年才1500億預算，不吃不喝兩年才能還，請問怎還?當然可以裝傻裝聾作啞，丟給下任市長，但我的個性不是這樣，我希望面對問題。所以才拋出太平島開國際標，成功不成功不知道，但我丟出一個點子，希望民進黨不要用電蚊拍電我。

韓國瑜說，一旦太平島成功，國際石油公司願意加入，高雄市政府一毛錢都不用出，授權出去就好。越南就這樣幹的，委內瑞拉也是這樣幹的。對我來說，「高雄最重要就是賺錢、賺錢、再賺錢，我所有的思路就是如何繁榮高雄」，未來會有更多點子，希望大家不要用有色眼光看我。

(中時電子報)