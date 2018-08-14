耗時17年升級完工 美C-5M運輸機續飛至2040

2018年08月14日 11:23 中時電子報 李靖棠

據空軍時報（Air force Times）報導，由美國空軍（U.S. Air Force）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）主導，長達17年的升級延壽計畫終於在日前完工，將原麾下全數現役的C-5「銀河」大型運輸機（C-5 Galaxy）改版，變成新版的C-5M「超級銀河」運輸機（C-5M Super Galaxy），也讓這架巨型鐵鳥得以繼續翱翔天際至2040年，為美軍運送戰略物資和人員補給，擔任最重要的後勤防線之一。

主要改良的部份包含：引擎更換、起降裝置的更新，以及機身的強化與現代化。負責升級計畫的主管蘭迪（Randy Hildebrandt）表示，「這是一項重大的變革，經由此番長達十年的升級計畫，我們讓C-5運輸機更為可靠，不僅不容易故障，而且飛行速度和運載量也能更上層樓。」

1991年波灣戰爭期間，前往戰場支援的C-5A「銀河」運輸機（圖上方）。（圖/美國陸軍）

於1968年首飛、70年投入服役的C-5「銀河」運輸機，是美國空軍現役最大的戰略運輸機，總產量為131架、可以隨時滿載全副武裝的戰鬥部隊（包括主戰坦克）到達全球的任何地方，爲戰鬥中的部隊提供野外支援。服役於空軍C-5運輸機，曾參與過越南、伊拉克、南斯拉夫、阿富汗等戰爭；也曾作為盟友支援，在1973年贖罪日戰爭（Yom Kippur War）協助以色列，可說是一款「戰功彪炳」的軍事運輸機。

美軍升級版的C-5M「超級銀河」運輸機。（圖/美國空軍）

C-5運輸機需要7名機組員，擁有28枚輪胎分散降落重量，上層艙可載運75名乘客，機艙內可裝載美軍各式裝備，即使是重達74噸的移動棧橋亦可，滿載油料重量高達15萬公斤，滿載時的最大飛行距離長達4,400公里，成為美軍最重要的補給工具。升級版的C-5M「超級銀河」則裝有新型的導航、自動安全裝置和自動駕駛系統，讓運輸機更加地安全可靠。

洛馬公司在完成升級後表示，新的「超級銀河」運輸機載運量大幅擴增、通訊導航電子系統亦全面更新、飛行爬升力度擴大，讓C-5M不僅是老機翻修、能力更不輸新一代軍機。

(中時電子報)