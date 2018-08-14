國民黨團要求衛福部長下台

2018年08月14日 11:22 中時 季節

位於新北市新莊區的衛生福利部部立台北醫院附設護理之家，13日凌晨火警，致9死15傷。立法院國民黨黨團14召開記者會，痛批衛福部督導救助不周，部長應下台，並在一周內提出檢討報告。

黨團書記長曾銘宗指出，依照衛服部統計，長照機構6年來發生6起大火，造成36人死亡，長照機構管理營運評鑑出現重大問題，國民黨黨團要求衛福部全面檢討，並提出解決方案，避免再發生類似事件。此外衛福部在管理台北醫院負有督導之責，事後救助上又不周，國民黨黨團要求衛福部部長陳時中為本次事件下台負責。

立委賴士葆表示黨團的訴求是陳部長下台，這麼大的事情人命關天，不是賴清德說關切就好了，台北醫院全名叫「衛福部部立醫院」，有其院長，但最該負責的是部長，這麼大的事情，衛福部還不趕快公布真相，他要求衛福部快調查並把結果向全民公佈，以防此事重演。

賴士葆也質疑長照是民進黨宣稱要推動的重大政策，結果長照安全堪慮，包括護理人員要照顧的人數，都需要檢討，衛福部相關資料也沒讓立委看到，衛福部對未來長照如何進行下去也要交代。

黨團副書記長陳宜民說，從13日凌晨到現在，沒看到代理部長出來向全民道歉，陳部長則去APEC開會了，呼籲他趕快回來並下台。衛福部如今一團亂，13日立委為了民眾打了多通電話給衛福部，衛福部卻宣稱內部很亂無法提供資料。2016年7月私人的長照中心大火，7人死亡，兩年來難道衛福部不知道該檢討嗎？如今出事的還是部立醫院，且疑似有人謀不臧的問題，病房用電安全有無要求？發生火災應該的SOP有無執行？竟然有接線生接到電話不直接通報119，延遲了7分鐘，代表根本沒有切實演練，才造成這樣的後果。且為何晚上只有一位護理師值班？過往意外都在半夜凌晨，難道沒有策略改善？

立委許毓仁指出，蔡政府執政每年都有安養院護理之家發生重大火災，3年造成23死112傷，如果衛福部長還可以安心在外國開會，他的心是鐵做的是冷的，不管APEC會議多重要，請他馬上回來，台灣醫療維安比開會更重要。

許毓仁要求衛福部一周內公開全面檢討報告，他質疑病床既然通過衛福部合格檢驗，怎麼還會那麼容易著火？這還是一家通過消防評鑑的醫院，評鑑真的切實嗎？

(中時 )