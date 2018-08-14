嘉縣書法學會辦聯展 共賞文字之美

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為傳承及推廣書法藝術，嘉義縣書法學會不僅每年均辦理書法展，也經常舉辦書法比賽、學術講座與研習交流等，是嘉義地區相當蓬勃活躍的藝文團體。學會自即日起至19日，在嘉縣朴子市梅嶺美術館舉行會員聯展，共展出156件作品，同時邀請國內書畫名家共襄盛舉。

嘉縣副縣長吳芳銘指出，書法的美包含線條、力道、形體、空間布局和表現個性等。各形體亦有各自的美，如草書是靈動流暢、千姿百態的變化之美；隸書則為厚重凝聚、莊嚴典雅的寧靜之美；篆書是奇正相生、逶迤盤旋的活力之美；楷書為溫文儒雅、端正秀氣的柔和之美。

這場聯展總共展出156件作品，篆、隸、楷、行、草等各體應有盡有，每件作品皆是會員精心之作，也邀請國內書畫名家共襄盛舉，成果豐碩。吳芳銘感謝歷任理事長包括劉旭東、賴海衫、蕭吉川、吳輝鵬、沈燕誠、侯清財、吳國進等，以及全體學會會員的共同努力，提升書法藝術與文化，才有如此精采的展覽。

吳芳銘表示，文化傳承以文字為主要載體，最美麗的文字就是漢字。他引東漢末年名仕蔡邕曾說，「惟筆軟則奇怪生焉」為例，表示正是因為毛筆富有彈性的「軟」，隨著遣毫揮筆時的横、豎、撇、捺、提、按、頓、挫、點、鉤、折、收、疾、徐、迅、緩，產生出極盡變化的線條和造型，在紙張上翩然飛舞，趣味盎然，昇華為一門藝術。

(中時 )

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