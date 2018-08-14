嘉義》嘉縣副縣長吳芳銘 首度公開為議員參選人吳建霖站台

2018年08月14日 11:20 中時 張伊珊

嘉縣副縣長吳芳銘（中）首度公開力挺，表態參選嘉縣議員的水上鄉民意代表吳建霖（右）及其女兒吳佩紋（左）。（張伊珊攝）

嘉縣議員第1選區（太保市、水上鄉、鹿草鄉）現已傳10人表態參選，其中由水上鄉民代表轉戰議員的吳建霖，日前在原服務處成立競選總部，嘉縣副縣長吳芳銘也到場力挺，表示目前台灣社會仍被藍綠綁架，自己也感同身受，雙方均在年底投入選戰，積極尋求鄉親支持，最後2人喊出「選人才，嘉義就有好將來」。

本屆鄉代任期屆滿的吳建霖，這幾年來免費做醫療輔具申請、發起愛心冰箱，及捐助愛心米等活動，雖是鄉代但早已跨區服務，這次在鄉親勸進下，決定更上一層樓挑戰選議員。他強調，儘管自己具民進黨籍，但將以無黨籍身分參選，「沒有黨派、沒有包袱」，鄉代一職將交棒給女兒吳佩紋，繼續為鄉親服務。

前陣子宣布將投入嘉縣長選戰的吳芳銘，馬不停蹄勤跑基層，出席各大小活動。他指出，嘉縣政治長期由派系主導，當派系利益大於政黨時，就有如在長長的隧道中，既看不見天光也找不到方向，阻礙地方發展，自己深有所感，並認為應集眾人之力，打倒派系，讓真正的人才出頭。

吳芳銘表示，自己與吳建霖為舊識，強調2人理念與想法一致，此次獲邀出席，更是他首度公開為參選人助選站台，期待年底共同翻轉嘉義、改變嘉義。他透露，近來積極尋覓競選總部地點，不排除選在嘉縣民雄鄉或朴子市。在競選總部成立現場，還有熱情民眾送上蘿蔔、包子及粽子，象徵好彩頭包中，預祝3人年底高票當選。

(中時 )