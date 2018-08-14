台灣第一座慰安婦銅像設在台南 馬英九到場揭幕

台南首設慰安婦銅像，前總統馬英九（穿西裝）到場見證揭幕。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
台南首設慰安婦銅像，前總統馬英九到場見證揭幕。（曹婷婷攝）

814是國際慰安婦紀念日，台灣第一座慰安婦像14日上午設置在台南市國民黨台南市黨部旁空地，前總統馬英九到場揭幕。馬英九說，遺憾的是，民進黨執政後從沒提過慰安婦的事，民進黨政府致力轉型正義，應該要為這個議題發聲，讓歷史傷痛得到平撫。台南市慰安婦人權平等促進協會表示，希望這個活動也能讓身為女性的蔡英文總統看到，更期待814銅像揭幕，串連響應國際慰安婦相關活動，讓阿嬤們有生之年聽到一句道歉。

這座慰安婦銅像為一名雙手抵抗的台灣少女，象徵受害者無法改變現狀的無奈與抵抗，以及內心渴望正義能得到伸張的期待，背板設有中英韓及日文解說。慰安婦銅像設置地點在國民黨台南市黨部的土地內，隔一條馬路就是日據時期由日本人建造的林百貨，揭幕現場引來不少日本媒體關注。

台南市慰安婦人權平等促進協會表示，1937年12月抗戰期間，日軍攻陷南京，30萬平民遭屠殺及強暴，日軍嗣後在亞太各地設立「慰安所」，以欺騙、脅迫、綁架等方式，強徵占領區年輕婦女成為「慰安婦」供日軍姦淫，受害婦女約20至49萬人，台灣至少1200名婦女受害，隨著年紀漸長，一個個凋零，目前台灣的慰安婦倖存者剩下2人，迄今仍得不到日本政府及其領導人一個正式的道歉。

目前國內對慰安婦歷史著墨甚少，部分歷史教科書甚至僅以一行文字或註解簡單帶過，讓人不勝唏噓，因此，協會結合有志一同之士成立台南市慰安婦人權平等促進協會，推動慰安婦事件關懷。

(中時 )

嘉義》嘉縣副縣長吳芳銘 首度公… 丁守中單身言論惹議 侯友宜：讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。