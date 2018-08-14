台灣第一座慰安婦銅像設在台南 馬英九到場揭幕

2018年08月14日 11:21 中時 曹婷婷

台南首設慰安婦銅像，前總統馬英九到場見證揭幕。（曹婷婷攝）

814是國際慰安婦紀念日，台灣第一座慰安婦像14日上午設置在台南市國民黨台南市黨部旁空地，前總統馬英九到場揭幕。馬英九說，遺憾的是，民進黨執政後從沒提過慰安婦的事，民進黨政府致力轉型正義，應該要為這個議題發聲，讓歷史傷痛得到平撫。台南市慰安婦人權平等促進協會表示，希望這個活動也能讓身為女性的蔡英文總統看到，更期待814銅像揭幕，串連響應國際慰安婦相關活動，讓阿嬤們有生之年聽到一句道歉。

這座慰安婦銅像為一名雙手抵抗的台灣少女，象徵受害者無法改變現狀的無奈與抵抗，以及內心渴望正義能得到伸張的期待，背板設有中英韓及日文解說。慰安婦銅像設置地點在國民黨台南市黨部的土地內，隔一條馬路就是日據時期由日本人建造的林百貨，揭幕現場引來不少日本媒體關注。

台南市慰安婦人權平等促進協會表示，1937年12月抗戰期間，日軍攻陷南京，30萬平民遭屠殺及強暴，日軍嗣後在亞太各地設立「慰安所」，以欺騙、脅迫、綁架等方式，強徵占領區年輕婦女成為「慰安婦」供日軍姦淫，受害婦女約20至49萬人，台灣至少1200名婦女受害，隨著年紀漸長，一個個凋零，目前台灣的慰安婦倖存者剩下2人，迄今仍得不到日本政府及其領導人一個正式的道歉。

目前國內對慰安婦歷史著墨甚少，部分歷史教科書甚至僅以一行文字或註解簡單帶過，讓人不勝唏噓，因此，協會結合有志一同之士成立台南市慰安婦人權平等促進協會，推動慰安婦事件關懷。

(中時 )