丁守中單身言論惹議 侯友宜：讓他自己說明比較好

國民黨新北市長參選人侯友宜今（14日）出席永和區中元普渡法會。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今（14日）出席永和區中元普渡法會。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（14日）出席永和區中元普渡法會。（葉書宏攝）

國民黨台北市長參選人丁守中13日表示，「男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳者，出現虐童、隨機殺人的機率較高，是社會上的不定時炸彈。」引起網友撻伐，「單身狗錯了嗎？」；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（14日）表示，丁後來有提出解釋，是根據中央衛福部的資料，由他自己來說明比較適當。

立委林德福服務處、新北市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇服務處、永和區公所及新北市雙和宗教民俗文化協會、永和區各里聯合舉辦永和區中元普渡法會，侯友宜受邀出席。

關於民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14日）上午南下高雄替高雄市長候選人陳其邁站台，侯友宜表示，這段時間常常到各縣市與縣市長參選人並肩作戰，「我們是厚友誼，好朋友！」最重要是兩個不同縣市，可以為選民做什麼事情最重要，因此有提出觀光、農產品、反空汙等議題，大家一起並肩作戰，讓市民知道我們為選民做什麼，才是真正在一起的目的。

關於部分政見遭蘇陣營攻擊抄襲，侯友宜表示，當副市長7年多，很多事情老縣長並沒有做，如：國民運動中心、軌道建設及公共托育托老等，提出很多政見是老縣長以前沒做的，不斷往上堆疊、做得更好。

侯友宜強調，治安是年輕做到現在，之前有科技防衛城，提升到科技、治安全面建構的未來城市，「未來建設，我走自己的風格，我走自己的路。」另外，侯友宜也提到，妻子是否幫忙站台，尊重她的想法。

(中時 )

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