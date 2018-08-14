刑警醉後毆打議員　踹狗還譙髒話

基隆市議員韓良圻今（14）日凌晨遭到基隆市警察局第二分局偵查佐吳清男動粗，雙方展開拉扯，所幸沒有受傷。（張穎齊攝）

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張穎齊,中時/李怡萱

誇張劣警！基隆市警察局第二分局偵查佐吳清男（52歲）今（14）日凌晨0時許，喝得醉醺醺，行經國民黨基隆市議員韓良圻服務前時，怒踹韓所飼養的狗，雙方於是發生激烈口角，吳員竟不但怒譙三字經，還主動碰觸韓，2人展開拉扯，所幸旁人見狀出面制止才停手，基隆市警局對此表示，已對吳員進行大過、調職等嚴懲。

據了解，吳員當時酒後在家附近散步，經過韓良圻位在信二路上的服務處時，看見韓正在遛狗，竟隨意亂踹韓的狗，還口出穢言，主動對韓動粗，2人相互拉扯，導致韓的手臂受到一點刮傷，但一旁路人見狀趕緊上前勸架，韓隨後則到衛生福利部基隆醫院就診驗傷。

韓良圻表示，吳員當時發酒瘋亂踢他的狗，於是他才上前制止吳，不料吳竟然先對他動手，但並沒有毆打他，強調「我可是練家子！怎麼會讓他毆打我！」另外暫時不對吳提告，但要求吳要把錢捐給公益團體，否則就會考慮提告。

基隆市警局副局長蘇永芳表示，針對吳員的懲處，刑事傷害部分將移送基隆地檢署，對狗施虐則依動保法請動保所裁罰，行政責任則依規定記大過，改調制服警察，並列入教育輔導對象。

據悉，吳員從警20餘年，平時性格沉默寡言、孤僻，先前在基隆市警察局刑警大隊科技隊任職，2000多年間，曾涉嫌一起毒品尿的調包案，後來獲判無罪，就改調少年隊。本月9日因為6年條款改調基隆市警察局第二分局偵查隊偵查佐，不料上任5天後就發生毆打議員事件。

(中時 )

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