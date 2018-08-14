世大運辦週年慶展挨批 柯P稱攻擊者為打擊他不惜搞垮國家

2018年08月14日 11:38 中時 張潼

北市府即日起舉辦文物展、研討會等世大運周年活動，但是挨批「曲終人不散」、「消費世大運替柯文哲拚選舉」。柯今早受訪時數度強調，只是把文物、舉辦的知識整理出來，沒有花很多錢，其實很低調；他還反擊批評者，「台灣就是這樣啊，為了打擊你不惜把國家搞垮，就是這種文化。」

柯文哲去年7月接受媒體訪問時曾說，世大運是該替國家做的事，不要每件事都想到明年選舉要用，有這種念頭就會辦得奇奇怪怪；但時隔1年，北市府卻將舉辦世大運周年活動，包括即日起展出的文物展、研討會，另因雅加達亞運賽程近日也將展開，北市府也打算在信義香堤廣場舉辦運動賽事直播，主打「上次，我們回家比賽！這次比賽，我們都在！」

但包括市議員王世堅等人都質疑，此舉形同曲終人不散，沒聽過有奧運主辦國舉辦奧運周年慶祝，倒是北市府為選舉辦世大運周年。對此，柯文哲表示，其實世大運本來就很低調，沒打算多大規模舉辦，因為常常台灣這種政黨政治之下，你要做什麼，人家都說今年選舉年你要造勢、活動，乾脆簡單文物展，因為文物也要整理，另外就是把過去辦的經驗、知識留下來，將來辦大型賽事就有基礎可以參考，最後順便給那些雅加達亞運的直播，一起喝啤酒看亞運。

柯文哲強調，的確怕人家講花錢為自己行銷、選舉，所以辦得很低調，就只是文物跟知識的整理、給選手加油，也沒有花大錢搞什麼，都沒有。他不忘反擊批評者：「台灣就是這樣啊，為了打擊你不惜把國家搞垮，就是這種文化。」

另外，本報今報導觀傳局出刊的《台北畫刊》大篇幅介紹世大運周年活動，卻未感謝成功爭取申辦賽事的前市長郝龍斌。柯文哲對此則說，好啦，你要感謝我就感謝吧，但他自己也不會去審稿，不知道（沒感謝郝龍斌）。

(中時 )