影》勇士一番單日兩支首打席全壘打 史上第4人

小阿庫尼亞在雙重賽首戰敲出首打席全壘打，跑壘時感謝上帝。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

勇士14日與馬林魚進行單日雙重賽，比賽都是一開始就定下基調，勇士菜鳥開路先鋒小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）連兩戰都擊出「首打席全壘打」，成為史上第4人，也讓勇士以9比1、6比1單日「雙殺」勇士。

「他打第1棒非常棒，表現甚至超乎我們的期待，」勇士老將馬凱奇斯（Nick Markakis）盛讚阿庫尼亞一直在進步與調整，「你可以1球1球來看，有時候他出棒晚了一點，打成擦棒球，接著他就可以調整得早一點，希望他能繼續這樣下去。」

小阿庫尼亞在雙重賽的晚場開轟，跑壘時還帥氣的吹泡泡。（美聯社）

阿庫尼亞明星賽後才改打第1棒，卻已經敲出4支首打席全壘打，其中3支更集中在最近3天之內。令人不禁想起大聯盟生涯盜壘王瑞基韓德森（Rickey Henderson），儘管距離「盜帥」的生涯81支首打席全壘打還非常遙遠，但阿庫尼亞才20歲而已。

此外即使是韓德森，要在單日雙重賽都擊出首打席全壘打，也只有1993年7月做到過一次。另外兩人分別是1913年紅襪的胡珀（Harry Hooper）以及1999年金鶯的B.安德生（Brady Anderson）。

(中時電子報)

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