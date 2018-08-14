消基會檢測吸塵器 3成零件規格與說明書不符

消基會呼籲消費者要詳讀說明書，並選購附有「商品檢驗標識」的產品。 圖／消基會提供

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消基會隨機檢測10樣吸塵器產品，發現有3件的重要零件與其說明書內容資料不符。圖／消基會提供

有鑒於近年常有電器自燃或爆炸的新聞，消基會隨機檢驗市售10樣吸塵器產品，結果發現有3件產品的重要零件與其說明書內容不符，已違反《商品檢驗法》，標準檢驗局將通知業者申請零件型號核准，若期限內未改善者將廢止其商品登錄。

消基會本次就「品質項目」、「重要零件比對」、「標示查核」三大項目進行檢測，結果發現在「品質項目」、「標示查核」項目中全數產品皆合格。但在「重要零件比對」項目中，有3件產品的零件規格與其說明書資料不符。

三樣品不符情形包括「樣品外觀、內部結構及零組件」、「電源插頭、電源線材、電路板的電子零件配置及銅軌佈局、電源開關」、「非分離式電源線組插頭、線材驗證編號」。

經濟部標檢局於78年起將「吸塵器」列為強制檢驗商品，通過檢驗的商品會貼上「商品檢驗標識」，若測得不合格的品項，以這次檢測不合格的3樣產品為例，標檢局將會派員調查商品不合格原因，依據《商品檢驗法》要求業者立即申請核准或申請系列型號，若期限內未改善將直接廢止該商品的檢驗登錄。

消基會指出，因電器可能會有起火狀況，因此政府對電器的把關更須嚴格，應每年不定期抽查市面吸塵器，檢查是否有未檢驗商品、產品是否有貼商品檢驗標識，並應針對誇大不實的廣告開罰，否則恐會誤導消費者。

消基會呼籲消費者在選購吸塵器等電器時，務必購買附有「商品檢驗標識」的產品，還須檢查產品上的廠商名稱、電器規格與型號等標示是否完整，另外要詳讀、妥善保管說明書。

(中時 )

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