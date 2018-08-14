另類感化！這個國家受刑人靠擠奶消火氣

2018年08月14日 11:35 中時電子報 陳舒秦

瑞典是全球在監人數最少的國家之一，每1000名居民只有0.5名受刑人，而最特別的是，瑞典會安排部分受刑人在監獄擠牛乳從事農牧業，許多受刑人認為這樣做讓它們心平氣和，甚至可以改過向善。

受刑人艾佛瑞德現身說法，他是在低戒護的「開放式監獄」裡準備重新融入社會的60名受刑人之一。自4月以來因非法持有槍械被關，艾佛瑞德是一名五十幾歲的祖父，每天的例行公事都一樣，早上與他的工作任務另一名獄友碰面，一起完成2.5小時的工作，傍晚再做一次。他們的工作是擠牛乳。其他在農場工作的獄友負責幫植物澆水、重新粉刷大門及修剪草皮，負責牲畜的有十幾個人。

艾佛瑞德服刑的這個名為羅強（Rodjan）的農場監獄，是瑞典獄政感化系統3座農場中最大的一座。這座「開放式監獄」位於斯德哥爾摩（Stockholm）西南300公里馬里士塔（Mariestad）鎮，運作與一般農場無異。瑞典還通過語言課程和職業培訓大力投資受刑人重返社會。Rodjan機構負責人Britt-Marie Johansson表示，這是我們以良好的方式將人們帶入社會的系統，所以他們不會再次回到監獄。

根據瑞典和法國的監獄統計數據，在瑞典，只有不到三分之一的囚犯在離開監獄或服刑期間再次犯罪，幾乎是法國的一半。

(中時電子報)