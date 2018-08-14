NBA》新球季挑戰180俱樂部 詹皇與哈登入列

2018年08月14日 11:43 中時電子報 黃邱倫

美國媒體今天刊登有機會在新球季成為180俱樂部新成員的5位球星，分別是湖人詹姆斯、火箭哈登、雷霆保羅喬治、灰狼唐斯以及勇士克雷湯普生。

所謂的180俱樂部就是指一名球員在單一賽季的投籃命中率需要達到50%，三分球投籃命中率要40%、罰球命中率要超過90%，在過往的NBA歷史上只有「大鳥」伯德、馬克普萊斯、「大嘴」米勒、納許、獨行俠諾威茲基、杜蘭特以及史提芬柯瑞共7人達標。

專家預測新球季有5位現役球員有機會跨過這項里程碑。詹姆斯的職業生涯投籃命中率都能維持在5成左右，以往沒能成為180俱樂部成員的障礙在於三分球和罰球命中率，新球季加盟湖人，只要能減少三分球和罰球的出手次數，就有可能挑戰180俱樂部。

保羅喬治是現役全聯盟公認最出色的小前鋒，但他的職業生涯穩定度不足，投籃命中率43.2%、三分球投籃命中率37.6%、罰球命中率84.4%。上賽季在雷霆的三分球命中率已達到4成以上，今夏決定續留雷霆，加上安森尼離隊，保羅喬治的攻擊火力將更上層樓，有機會挑戰這道門檻。

上賽季例行賽MVP得主哈登，投籃命中率44.9%，三分球命中率36.7%，罰球命中率85.8%，距離180俱樂部還有段不小差距，但隨著與保羅的磨合進入第二季，適應了和保羅的後場頂級組合，投籃效率可望向上提升，甚至挑戰180俱樂部。

唐斯的防守以及領導能力遭到質疑，但在進攻端卻是不容小覷，上賽季投籃命中率54.5%，三分球命中率42.1%，唯獨罰球命中率維持在85.8%的水準。不過，唐斯最近三年的進步有目共睹，新球季只要在罰球線上的準星提升一些，進入180俱樂部指日可待。

克雷湯普生在效力勇士的這些年裡面雖然沒有柯瑞那樣風光，但他的投籃穩定度絲毫不輸柯瑞，生涯的三分球命中率維持在4成以上，上賽季更高達44%，儘管在罰球命中率和投籃命中率有些不足，但只要他願意衝擊180俱樂部，這個目標絕對不是難事。

(中時電子報)