稱單身獨居男易犯罪 丁守中頻道歉：非我本意

2018年08月14日 11:46 中時 楊佳穎

國民黨台北市長參選人丁守中昨日召開婦幼安全記者會，提到從數據分析，許多社會挫敗的隨機殺人犯，可看出如男性、無婚姻、獨居、缺乏親密友人、失業、人際關係不佳等特質，是社會上不定時炸彈，必須有效預防、監測控制，以減低傷害；此話一出引發歧視、標籤化質疑。對此，丁守中14日上午公開致歉，強調「不是我的本意」。

丁守中今日上午舉行婦幼政策記者會，包含競選團隊總幹事王育敏、國民黨李彥秀及多位台北市議員參選人都出席。對於昨日發言引發爭議，丁守中首先表示，引發大家標籤化誤解、造成特定族群不愉快，「我在這裡鄭重向大家表示抱歉」。

丁守中進一步解釋，這是引用衛福部強化社會安全網中的文字，本意是希望透過科學化數據分析，強化婦幼安全網，對集六種特質於一身的人要給予更多關心；深知身為一名政治人物，發言必須非常謹慎，若引起標籤化誤解，「不是我的本意，在這邊要向大家表示抱歉」，會不斷從錯誤中總結經驗教訓。

另外，對於昨日記者會中也提到，台北市平均每天有2名性侵、受暴被害人，遭台北市警局出面反駁；王育敏則澄清，這是引用台北市政府2017年的數據，總數回推換算每天平均2位，而重點在於有這麼受害者，市府的責任就是要想辦法預防、改善這樣的問題。

丁守中今日也發表10項婦幼政策，包含坐月子補助、保母宅急便、親子同樂日、幼兒遊藝區、上網健康化、落實體適能、降低師生比、提昇新女力、婦幼行無礙、社區安全網等。其中，為體貼新手媽媽，推出坐月子補助，每次由市府補助5萬元，讓產後月子「做好做滿」，並提供坐月子送餐服務；另外，「保母宅急便」則是擴大推動保母對新手媽媽到府服務制度，增加可提供到宅育兒服務的質與量。

丁守中也說，「婦幼行無礙」也相當重要，除了改造公共空間，調查地下道及暗巷等女性極力避免使用之空間進行改造，增加照明設備、警鈴、加強巡邏，也要與商家協商騎樓整平緩坡，人孔蓋及地磚改為性別友善設計，避免娃娃車、輪椅、菜籃拖車、高跟鞋等使用者，在城市中顛躓難行。

(中時 )