《全台最速報》台北醫院大火死傷慘重 朱立倫：檢討自動通報系統

2018年08月14日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎台北醫院大火死傷慘重 朱立倫：檢討自動通報系統

新北市新莊衛福部立台北醫院7樓護理之家大火，疑似延誤通報造成9死、12重傷、3輕傷慘劇，新北市長朱立倫14日表示，不管公立或私立的醫療機構、長照機構或大型聚集地方，發生重大火災或治安事件有無自動統報系統，應全國性檢討。

◎蔣月惠聲援 黎明幼兒園保留案

台中市單元二自辦市地重劃案配地爭議，其中，黎明幼兒園拆遷問題進入更三審，14日上午召開言詞辯論庭，幼兒園保留行動會特別召開「黎明迫遷在即，捍衛司法正義」記者會，屏東縣議員蔣月惠及全台多個重劃案自救會也到場聲援。

◎手段凶殘！華山分屍案凶嫌求處死刑

台北地檢署偵辦華山分屍案，今天偵結，依殺人、竊盜、遺棄屍體、毀壞屍體等罪嫌起訴兇嫌陳伯謙。由於陳嫌殺害死者分屍後，除切下死者雙乳、下體，手段凶殘，檢方求處「最嚴厲之刑」(意指死刑)。

◎台南首設慰安婦銅像 馬英九到場揭幕

814是國際慰安婦紀念日，台灣第一座慰安婦像14日上午設置在台南市國民黨台南市黨部旁空地，前總統馬英九到場揭幕，馬英九說，遺憾的是，民進黨執政後從沒提過慰安婦的事，民進黨政府致力轉型正義，應該要為這個議題發聲，讓歷史傷痛得到平撫。台南市慰安婦人權平等促進協會表示，想望這個活動也能讓身為女性的蔡英文總統看到，更期待814銅像揭幕，串連響應國際慰安婦相關活動，讓阿嬤們有生之年聽到一句道歉。

(中時電子報)