姚文智：住宅補貼都以家戶為單位 「難怪丁委員陷入泥淖」

2018年08月14日 11:45 中時 郭建伸

國民黨台北市長參選人丁守中昨引用數據指出，單身、獨居、失業的男子，是社會上的不定時炸彈，應該要有效預防監控，引發外界批評。姚說，目前住宅補貼都是以家戶為單位，現在很多單身者再努力打拚生活事業，其實都得不到補貼，這是必須重新檢視的問題，「難怪丁委員會陷入這樣泥淖裡面」。

姚文智上午前往信義區福德市場掃街，松山、信義選區的台北市議員張茂楠、許家蓓、許淑華、洪健益也一起陪同，當地民眾還致贈包子、粽子及鳳梨，象徵市長、議員「包中」。

姚掃街前受訪時談及丁守中的失言風波，他說，丁守中個人是比較傳統，但這恐怕不只有丁失言的問題，而是社會上的住宅政策、津貼都是以戶為單位，雖然時代變遷了，但單身補貼仍付之闕如，「難怪丁委員會陷入這樣泥淖裡面」。

姚說，他提青年租屋津貼時就有區分單身是每月補助3000元、年輕夫妻5000元，這代表單身跟成家者是平等的，「對於居住權、平等權的尊重，應該轉變到政策」。

姚指出，丁守中一席話，一方面可能是他的問題，一方面是政策要逐步調整；目前住宅補貼都是以家戶為單位，現在很多單身者再努力打拚生活事業，其實都得不到補貼，這是必須重新檢視的問題。

媒體追問姚，之前提出租屋補貼時，被外界解讀成鼓勵不婚主義？姚文智則說，這都是誤解，他已解釋過很多遍，不用一傳再傳，強調租屋津貼是在社會住宅還沒蓋好之前實施，沒有涉及到單身歧視。

(中時 )