姚文智：住宅補貼都以家戶為單位 「難怪丁委員陷入泥淖」

友善列印
中時

國民黨台北市長參選人丁守中昨引用數據指出，單身、獨居、失業的男子，是社會上的不定時炸彈，應該要有效預防監控，引發外界批評。姚說，目前住宅補貼都是以家戶為單位，現在很多單身者再努力打拚生活事業，其實都得不到補貼，這是必須重新檢視的問題，「難怪丁委員會陷入這樣泥淖裡面」。

姚文智上午前往信義區福德市場掃街，松山、信義選區的台北市議員張茂楠、許家蓓、許淑華、洪健益也一起陪同，當地民眾還致贈包子、粽子及鳳梨，象徵市長、議員「包中」。

姚掃街前受訪時談及丁守中的失言風波，他說，丁守中個人是比較傳統，但這恐怕不只有丁失言的問題，而是社會上的住宅政策、津貼都是以戶為單位，雖然時代變遷了，但單身補貼仍付之闕如，「難怪丁委員會陷入這樣泥淖裡面」。

姚說，他提青年租屋津貼時就有區分單身是每月補助3000元、年輕夫妻5000元，這代表單身跟成家者是平等的，「對於居住權、平等權的尊重，應該轉變到政策」。

姚指出，丁守中一席話，一方面可能是他的問題，一方面是政策要逐步調整；目前住宅補貼都是以家戶為單位，現在很多單身者再努力打拚生活事業，其實都得不到補貼，這是必須重新檢視的問題。

媒體追問姚，之前提出租屋補貼時，被外界解讀成鼓勵不婚主義？姚文智則說，這都是誤解，他已解釋過很多遍，不用一傳再傳，強調租屋津貼是在社會住宅還沒蓋好之前實施，沒有涉及到單身歧視。

(中時 )

《全台最速報》台北醫院大火死傷… 高雄》想邀沈富雄當總幹事？ 韓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。