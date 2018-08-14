火場延誤救命10分鐘 衛福部：沒規定幾分鐘內要做出反應

衛福部次長薛瑞元(中)今天上午主持記者會。鄭郁蓁攝影

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新北市新莊區的衛福部台北醫院護理之家惡火，衛福部今天上午最新統計，大火造成的傷患共39人，9人死亡，加護病房名單增加兩人共11人，另還有7人住院，3人住院，9人在樂生療養院。對於外界將意外傷亡人數歸咎於延誤的要命十分鐘，衛福部次長薛瑞元駁斥，意外發生究竟幾分鐘內要做出反應，沒有標準。

新莊護理之家惡火一發不可收拾，警消認為與院方耽誤近十分鐘，且授信總機無人接聽有關。但新年剛上路的護理之家「一般護理之家消防演練」，嚴格制定救援─警報─關閉關防─疏散的SOP，護理及健康照護司長蔡淑鳯即表示，模擬演練時，上述動作十分鐘內就要完成，那麼到底標準的通報時間應為多長？

對此，薛瑞元表示，「延誤不是去算幾分鐘，而是火警發生時，是否立即通報」，他指出，火警發生時，除了警報系統偵測到煙火、都會傳送到機房的授信總機，此外，在場人員發現煙火也能立即通報，二者同步進行，「沒有說定幾分鐘當標準，而是立即反應，而這又要看實際狀況，是否符合立即反應。」

但這次總機沒有響，薛瑞元表示，要看看是否為系統問題，而不是只看個人因素，若要究責，只能靜待調查。

此外，外界質疑，晚上值班人力只有三人，怎麼可能移動救援那麼多病患？薛瑞元表示，不能落入「一張床兩個人推」的迷思，否則再多的人推都不夠，他強調，當天事發後，台北醫院各層樓的醫護人員共五十多人都來幫忙，他表示，救難者已經盡力，外界不應苛責。

薛瑞元表示，今天已委由兩名醫事師災害應變專家到台北醫院了解整個應變經過，作為後續改善機制，待調查結果出來後，將會作成專案報告，內容以如何改善為主。

至於不幸罹難的家屬，衛福部也拿出慰問金，死亡家屬五萬、加護病房患者三萬、一般病房患者一萬元。醫院部分也會有保險賠償，未來若家屬提出告訴，不足之處，將再由附屬醫療及社會福利機構管理署拿出。

(中時 )

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