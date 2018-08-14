太陽能板插滿生態公園！網嘆：都犧牲肺了 哪管綠地

台北市木柵的福德坑環保復育公園以及南港的山水綠生態公園近日被發現，草地上被插滿太陽能板。(翻攝自山豬窟山水綠臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
太陽能板插滿生態公園！網嘆：都犧牲肺了 哪管綠地。(翻攝自山豬窟山水綠臉書)

蔡英文政府推動2025年邁入非核家園，將用綠色能源取代核能發電。台北市木柵的福德坑環保復育公園，以及南港的山水綠生態公園近日被發現，草地上竟被插滿太陽能板，許多帶小朋友來這邊野餐和溜滑梯的民眾感嘆，垃圾掩埋場好不容易轉型成環保公園，這個夢才維持不過三、四年，現在全被太陽能板給毀了！

《山豬窟山水綠》在臉書粉絲專頁PO文指出「當山水不再綠，犧牲綠地生態換來的綠電，值嗎？」「幾十年…終於從垃圾山變綠地，以復育生態為願景，然而這個夢維持不過三、四年，雖然短暫，這片草地上，已經有許多人的回憶。」

福德坑環保復育公園以及南港山水綠生態公園都是由垃圾掩埋場轉型的環保公園，福德坑曾是台北市第一座大型衛生掩埋場，2004年改建後變成免費的親子滑草聖地；而山水綠生態公園，前身是山豬窟垃圾衛生掩埋場，許多民眾常帶小朋友來這邊玩沙坑和溜滑梯。

看到好不容易從垃圾掩埋場轉型成的綠地，將被太陽能板遮蔽，網友回應「這草地與野溪生態...算是毀了」、「聽說廢棄的太陽能板很毒」、「國民健康都不管了會在乎其他的嗎？」、「用愛發電做不到，我們台中人犧牲用肺發電，台北人就小小犧牲一點綠地幫忙貢獻」。

(中時電子報)

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文章來源：山豬窟山水綠臉書

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