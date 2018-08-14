高雄》想邀沈富雄當總幹事？ 韓國瑜：沈很有智慧超脫藍綠

台北內湖新明路219巷2弄不少居民是高雄子弟，力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，還把巷弄命名為「戰瑜弄」。(陳燕珩攝)

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內湖居民在建物上掛上唯一支持韓國瑜布條，讓韓受寵若驚。(陳燕珩攝)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜再度北上跑行程，他今上午造訪台北內湖新明路219巷2弄，由於當地不少居民是高雄北漂子弟，現場不僅掛上「唯一支持韓國瑜」布條，還將巷弄命名為「戰瑜弄」，讓韓國瑜直呼不好意思，反問為何不叫「丁丁弄」？

韓國瑜今受議員參選人游淑慧之邀，到內湖新明路拜會居民，並為「戰瑜弄」揭牌，現場民眾放鞭炮熱烈歡迎，不少來自高雄的居民說，全家都挺韓國瑜，年底一定會返鄉投票，改變高雄。韓國瑜聽了受寵若驚，直呼基層民眾都期待改變，把情感投射在他身上，大家不分南北一起努力。

除了上午拜會居民，韓國瑜緊接著要上電台受訪，被問及一直往台北跑，有何特殊盤算？韓國瑜說，現在每周固定2天會在台北，主要是爭取北漂民眾支持，在網路何新聞媒體陳述自己的想法，南部則會待5天。他強調，選舉時每個人都有自己的想法，所以在台北的2天很重要，要盡可能把想法拋出去。

正因為韓國瑜打選戰方式新穎，又有基層魅力，讓外界認為在台北深耕20年的丁守中，還比不上在高雄300天的韓國瑜。對此，韓國瑜謙虛說，丁守中有他優秀的一面，他很祝福丁，自己會更辛勤繼續工作，打出好的成績單。

至於先前傳出擬找前民進黨立委沈富雄擔任競選總幹事，韓國瑜說，當時競選架構還沒確定，在喝酒場合開玩笑對沈說，他想學習柯P當年找姚立明當總幹事的精神，邀他出任總幹事，語畢大家都笑了，這件事也就放一邊。

韓強調，這次他的選舉架構是前所未有，沒有後援會、總幹事，組織疊床架屋的東西通通抽掉，只有發言人團跟候選人，「很清爽」，本來就不會有總幹事。但他認為沈富雄是很有智慧的長者，早已超脫藍綠，很希望爭取他的支持，有機會想邀沈富雄、陳文茜等人到高雄演講，給年輕人一些想法。

(中時 )

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