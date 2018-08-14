啃老族殺母毆至頭部糜爛　無期徒刑確定

張繼文用鍋具、香爐打死老母。（　本報系資料照片）

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中時

失業在家的38歲男子張繼文，不耐71歲母親嘮叨，酒後失控，竟拿炒鍋、香爐猛敲母親頭，張母頭骨破裂，臉部毀容，送醫後不治。二審考量張繼文的父親、哥哥，都替他求情別判死刑，且張不是計畫性殺母，依殺害直系血親尊親屬罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴三審，最高法院維持原判，全案定讞。

判決指出，長期無業又酗酒的張繼文，與年事已高的父母同住，過去就曾多次因為對家人施暴，被家人聲請保護令，張男去年3月8日一大早去便利商店購買啤酒和威士忌回家，與母親坐在客廳共飲。

期間，張繼文因不滿母親對他不工作、只喝酒的行徑嘮叨，先拿起廚房的炒鍋，砸毀家中家具，仍餘怒未消，還用炒鍋狠砸母親頭部多次，還怒喊「去死啦」等語，母親雖已被他打到頭破血流倒地，張繼文扔掉被打到變形的炒鍋，另拿起神桌上的香爐狠砸母親頭部，導致張母臉部粉碎性骨折、頭部糜爛當場死亡。

一審時，張繼文認罪，被判處無期徒刑後，他認為「判太重」提上訴，檢察官則認為判無期徒刑不當，量刑偏輕。高院二審認為，張母的臉都被打到「糜爛」，他卻仍以椅腳毆打，張推託有酒精障礙，但桃園療養院精神鑑定他犯案時有辨識行為能力，無刑法19條減刑事由，考量這起悲劇源自家庭爭吵，是偶發性，張不是基於私慾、謀財，且張的父親與哥哥都表示願意原諒，殺母仍要負起刑責，一般人也難以同情，判無期徒刑適當。案經上訴，最高法院今(14)判決駁回，全案確定。

(中時 )

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