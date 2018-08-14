清華兩岸三地低碳綠能營　港生：台灣廢核難以置信

2018年08月14日 11:54 旺報 李侑珊

清華兩岸三地低碳綠能營已邁入第7屆，課程安排學子前往新竹清華大學，學習原子爐相關課程。（新竹清華大學提供）

兩岸清華大學與香港城市大學參加低碳綠能營，建立起深厚友情。（新竹清華大學提供）

兩岸清華大學與香港城市大學共同舉辦「暑期低碳綠能營」，迄今已邁入第7年，活動匯集3校核工與能源相關科系學生，討論能源議題，面對民進黨政府打造「2025非核家園計畫」，將全面廢核，有香港學生在活動中表示，學習核子工程的出路很廣，產業人才需求非常大，反觀台灣卻好像認為學核沒有前途，讓他難以置信。

新竹清華大學2012年與北京清華大學工程物理系、香港城市大學機械與生醫系簽訂合作備忘錄，聯合舉辦「低碳綠能暑期學校」，活動在每年暑期由三校輪流主辦，安排三校學生走訪兩岸三地，並深度了解最新能源技術與發展方向。而這項活動在今年已進入第七屆，已為亞洲區跨域最廣，規模最大的國際暑期學生交流活動。

由於參加活動的兩岸三地大學生，所學背景相同，因此在活動中，針對能源議題熱烈討論。而民進黨政府宣告打造「2025非核家園計畫」，香港城大機械與生醫系大三生高志強表示，在活動中，聽到台灣朋友提到台灣將要全面廢核，令他難以置信，「為什麼只相信電視上名嘴說的話，而不信任專家？」

高志強認為，核能也是低碳綠能選項之一，應與風力、太陽能的發展同等重視發展，不應偏廢，並且學核子工程的出路很廣，產業人才需求非常大，「台灣卻好像認為學核沒有前途，這很奇怪！」

香港城市大學另一名大學生吳樹燊也說，依照他在校所學，能源一定要平均分配，不能只仰賴再生能源。利用這次的活動機會，在台灣造訪南投的青青草原，欣賞到台灣的自然景觀，他反問：「如果台灣未來更仰賴火力發電，廢氣排放增加，這樣的美景不知道還能不能維持？」

新竹清華大學表示，大陸及香港學生攻讀核工相關科系，十分熱門，畢業後發展方向，包含發電領域、核子醫學、風險管理及安檢等，這次參與營隊的北京清華學生，當中還有高考（大陸大學聯考）的河北狀元，他們看到台灣對核工似乎不再重視，都覺得十分可惜。

香港城大學生李皓昕也表示，大陸近年非常重視核能發電，核工相關系所十分熱門，同營隊的北京清華學生，入學分數都很高，優秀學生甚至一入學就已被企業預訂，不少人的學費甚至還是由企業支付。

新竹清華大學工科系主任巫勇賢表示，新竹清華是兩岸三地唯一有研究用原子爐的大學，因此北京及香港同學都很珍惜來台研習的機會，低碳綠能營隊集合了兩岸三地最強師資，教授最新的氫能、核能、太陽能發展、能源政策，以及最新一代燃料電池及儲氫技術。

巫勇賢指出，清華工科系為開拓學生視野，提供許多海外交流學習的機會，以學生參加兩岸三地低碳綠能營為例，系所就補助機票、簽證以及保險費的半額，食宿則由交流方落地招待，學生自行負擔的費用在1萬元以內。有些參加過營隊的學生接著到北京清華攻讀雙聯碩士，或開啟海外就業的機會，對學生很有助益。

(旺報 )