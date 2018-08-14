花蓮松園別館「愉愉如景」畫展 解構風景畫風自成一格

花蓮青年畫家盧俊翰（右）向東海岸文教基金會董事長江躍辰（左）、日本陶藝家草柳碧（中）說明創作理念。 （范振和攝）

友善列印
中時
范振和
青年畫家盧俊翰「大雨後的蘇花」創作，連畫土石流都是色彩繽紛的。（范振和攝）
青年畫家盧俊翰解構風景，再重現風景，繽紛畫風自成一格。（范振和攝）

「很多人都說我連畫土石流，都是色彩繽紛、美美的，事實上，我只是想提醒大家，美麗背後充滿的危險性。」青年畫家盧俊翰解構、再現風景的畫風，色彩繽紛，自成一格。

31歲的盧俊翰即日起至9月2日，在花蓮市松園別館展出「愉愉如景」，是他的花蓮生活風情，作品中可欣賞到太魯閣、美崙山、東海岸等美麗景致，其中三聯幅的作品「山的守護」，是描繪他居家最常看到的中央山脈，360公分長、162公分高，佇立在那守護著家園、感受著風與雲的相遇交流，傾聽著人們生活的聲音。

另一幅作品「大雨後的蘇花」，表達了許多花蓮面對蘇花公路的心情，他用畫山的方式來描繪著土石流後的走山風景，以豐富的色彩詮釋著蘇花公路美麗背後充滿的危險性，國立東華大學藝術與設計研究所碩士盧俊翰，展出16幅畫作中，最小的一幅「飄過」，描繪不少人利用花蓮的空地放石頭，石頭兀自孤獨存在的孤寂感。而「『海岸山脈的起點』，是過了花蓮大橋左邊的景致，我用新概念呈現風景，是壓克力寫意又半具象的畫法，色彩繽紛的山勢，就是我重新解構風景的創作。」

盧俊翰說，他用這種創作法已6年了，自認是受到奧地利畫家百水的影響，百水把自己的畫變實體建築物，如公園、房舍等，而我剛好相反，把風景轉化成自己的畫，一樣色彩繽紛，將來有機會的話，會如同百水變成立體的、實體的裝置作品。

日本來的陶藝家草柳碧14日上午由東海岸文教基金會董事長江躍辰陪同參觀，草柳碧驚訝在花蓮能欣賞到這麼美麗又有內涵的創作，認為盧用點、線、面三元素，將自然風景轉化為心像空間的想像，並透過觀察自然風景的形體，解構、再現風景，相當特殊。

(中時 )

清華兩岸三地低碳綠能營　港生：… 三颱共舞天氣不穩 周五七夕不見…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。