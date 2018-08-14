拒升息！土總統不救里拉只說「他」蓄意搞鬼

2018年08月14日 12:12 中時電子報 何宜玲

土耳其里拉暴跌崩盤，經濟危機不斷加深，可是土國總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)拒絕升息的態度卻依然強硬。儘管土耳其投資人希望政府盡快推出緊急計畫，挽救通膨，但是土耳其央行仍礙於埃爾多安不斷施壓，不敢貿然升息。引爆土耳其的經濟走勢恐怕有硬著陸的疑慮。

今年以來，里拉對美元匯率已經大跌41%，埃爾多安卻仍說這是一項針對土耳其的陰謀，而且他已經看穿，不會投降。他說，他不會因為和美國總統川普之間的矛盾升級，而對土耳其的經濟產生擔憂。

根據《金融時報》(The Financial Times)報導，由於土耳其總統埃爾多安反對高利率，因為他認為高利率將會加大貧富差距，因此不顧里拉跌深，通膨飆升的危機，他依舊向央行施加政治壓力，反對升息。

目前，升息是專家為里拉崩盤開出的唯一解藥，但是堅持己見的埃爾多安似乎還不領情。市場分析師說，預期土耳其的經濟壓力仍會持續，除非埃爾多安改變政策，否則市場並不會好轉。

另據路透報導說，土耳其總統埃爾多安指控美國在背後搞鬼，並聲稱他會找其他合作夥伴。他認為美國行動的目的，就是要讓土耳其從金融到政治都向美國投降，因此這是一場經濟戰爭。

(中時電子報)