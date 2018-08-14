NBA》好無辜！ 批評里歐納德卻丟掉工作

2018年08月14日 12:10 中時電子報 黃邱倫

曾幫助馬刺奪得3座總冠軍，公認是防守專家的布魯斯鮑文(Bruce Eric Bowen Jr.)，絕對沒有想到會因為批評里歐納德而導致自己丟掉講評工作。

1993年選秀會落選的鮑文，隔了4年才在1997年加入熱火，然後轉戰塞爾提克和七六人，2000年回到熱火，2001年在帕波維奇的慧眼識英雄下來到馬刺，同時也在聖安東尼找到職業生涯最輝煌的年代。

鮑文在2003年、2005年與2007年幫助黑衫軍拿下總冠軍，2004年至2008年連續5年入選年度防守第一隊，2009年在馬刺退役，他身穿的12號球衣也在2012年於馬刺退休。

上賽季快艇聘請鮑文擔任比賽評論員，雖然鮑文是與《FOX》簽約，但快艇才是真正的幕後決定者。

里歐納德與馬刺的恩怨情仇都起源於身上的傷勢，鮑文抨擊里歐納德的傷勢沒那麼嚴重，完全是在找藉口，更何況領的是1年1800萬美元頂級合約，身為當家球星，一個賽季才打7場比賽，有理由說球團沒有替你著想嗎？

快艇原本有意和鮑文續約，但卻因為這次砲轟言論讓快艇打消念頭。外界認為快艇的這個作法是因為明年夏天里歐納德將成為自由球員，快艇有意延攬這位明星好手，為了讓「卡哇伊」留下好印象，決定封殺鮑文。

(中時電子報)