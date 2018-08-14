台中》嗆聲公車廣告一個早上被拆光 羅智強大怒：林佳龍踹共!

羅智強氣得開直播痛罵林佳龍打壓言論自由，並嗆「你這麼有效率，就不會六都最後一名了!」(羅智強臉書)

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中時電子報
羅智強怒批林佳龍

國民黨台北市議員羅智強「嗆聲公車」全台遍地開花，今早他很興奮迎接台中「嗆聲公車」上路，三問三嗆林佳龍，並邀台中市長參選人盧秀燕一起搭車。豈料，數十輛公車廣告才一上午就被拆光，羅智強氣得開直播痛罵林佳龍打壓言論自由，並嗆「你這麼有效率，就不會六都最後一名了!」

羅智強今早興奮與台中市長參選人盧秀燕一起搭「嗆聲公車」，三問三嗆林佳龍。

一嗆：台中山手線，要等15年？

二嗆：千億海水採礦鬧笑話，治理能力好棒棒？

三嗆：台中人天天吸廢氣，林佳龍住抗空汙豪宅？

豈料，沒高興多久僅一個上午，數十輛公車廣告就被拆光。羅智強與台北市議員參選人羅廷瑋直播，怒批林佳龍「太扯了，嗆聲公車今早直播後，立刻受到來自高層壓力拆光光。這班將是最後一台！這就是林佳龍的治理下的言論自由!可恥!可恥的民進黨！」

羅智強嗆林佳龍「你這麼有效率，就不會六都最後一名了，我沒看過一個政府這麼有效率，真是好棒棒耶!沒關係，我羅智強跟你沒完沒了，我沒見過這麼離譜的事。」

羅廷瑋說，從小老師就告訴我們公民教育，言論自由。但很可惜，我們今天早上興高采烈迎接我們的嗆聲公車，一個早上就從天堂掉到地獄，限縮我們言論自由，我們在這一點上看到台中沒有言論自由，，只能歌頌執政者，無法批評執政者哪一點要改進!在執政者威脅下，我們在媒體上沒有言論自由，自己買的公車廣告上也沒有言論自由，所有媒體在綠色媒體執政下只能歌頌。

羅智強說，林佳龍你真的不要囂張，我不相信你可以隻手遮天，我不相信台灣的言論自由你可以整個扼殺掉。今天台中這件事就是你林佳龍踐踏民意，踐踏言論自由的代表作!

(中時電子報)

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