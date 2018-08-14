土幣崩盤了！機會來了！陸民也殺過去了……

2018年08月14日 12:27 中時電子報 喻華德

8月10日，受美國實施制裁與加倍課徵鋼鋁關稅的影響，土耳其貨幣里拉跳樓大跌超過10%。精品業者對里拉計價的商品自行降價促銷，吸引了來自阿拉伯及中國大陸等國的遊客與代購業者競相搶優惠。市場投機者也尋求套利的機會。

據環球網報導，在伊斯坦堡香奈兒門市的一款經典復古相機包，在7月底售價為18,500萬元里拉，當時相當於3,700美元（約114,004元新臺幣），幾乎等同香奈兒歐洲官網的價格。但因為里拉貶值，近日換算美金僅約2,877元（約88,554元新臺幣），相當於打77折。

里拉崩盤的次(11)日，伊斯坦堡的兩座購物中心就湧入大量外國客，排隊的幾乎沒有土耳其人。一位導遊郭先生向環球時報表示，11日奢侈品店外就已經排起長龍，其中不少是大陸遊客和專業代購。

而一家位於深圳的旅行社工作人員表示，今年是大陸的「土耳其旅遊年」，大陸赴土遊客人數幾乎是去年的兩倍。一直以來，由於品牌齊全、價格較為低廉，不少來土耳其旅遊的大陸遊客都會光顧奢侈品店，也有一些中國人長期經營土耳其代購。

而在這次的大規模「掃便宜」熱潮中，奢侈品消費能力全球聞名的大陸買家也不落人後，據稱都是「論筐買包」的。郭先生表示，由於來買奢侈品的人暴增，不少店鋪已經被清空。

13日，網路傳出有用戶在攜程（類似易遊網）上使用里拉付款購買中國南方航空的機票，再從南航微信管道退票，從匯差套利。傳言稱，100萬元人民幣（約新臺幣4,474,196元）購票款，可以獲得退款117萬元人民幣（約新臺幣5,234,810元），匯差7萬元人民幣（新臺幣313,194元）。目前，包括攜程在內的多家知名線上旅行社都已經關閉里拉付款。

為了對付投機者，11日伊斯坦堡的LV門市提前結束營業，次日各大奢侈品電紛紛將售價加價20%—25%。若加價無效，店家可能要求消費者直接用美元或歐元結算。在土耳其工作的普先生表示，當地的寶格麗（BVLGARI）和一些奢侈品手錶品牌，一直以歐元計價，只有包包多用里拉計價。

此外，當地的奢侈品店對消費者採取限購措施，一本護照只能買一個包，甚至直接告知「沒包了」。普先生表示，一些大陸的「熟面孔」代購甚至直接被禁止進店。環球網指出，「浪漫土耳其」基本上已經沒有「好康」可搶了（大陸稱為薅羊毛，意指專門盯著優惠等好康的族群，薅是拔之意）。

進入8月以來，美國和土耳其的衝突不斷升級。美國先是因牧師布倫森2016年在土耳其被拘留一事對土兩名部長實施制裁，隨後又宣佈對土鋼鋁加課關稅。不過面對關稅大棒造成的土耳其金融市場動盪，土耳其總統埃爾多安毫不示弱。他非但不打算釋放布倫森，反而揚言會進行反擊。與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫13日前往安卡拉開啟為期兩天的訪問，輿論認為，由於他此訪是在美土發生貿易戰的背景下進行的，因此具有特殊意義。

據英國廣播公司（BBC）13日報導，埃爾多安當天在電視講話中稱，美國一方面稱與土耳其是戰略盟友，「另一方面卻在自己的夥伴背後捅刀」。土耳其絕不能接受這種做法。此前一天，埃爾多安出席正義與發展黨特拉布宗省協商會議時也曾就美國發動「對全世界的經濟戰爭」抨擊稱，美國對土加征關稅等同「經濟戰」，警告美國的立場可能會造成北約成員國的地緣政治轉變。

埃爾多安認為，美國加課關稅的目的是讓土耳其在金融和政治等所有領域投降。他還把目前土面臨的里拉貶值危機形容為「茶杯中的風暴」，意指這場危機不值一提。埃爾多安同時強調，任何人都沒有資格威脅土耳其。土耳其將繼續生產，增加出口，擴大就業，實現創紀錄成長，「我們將以其他途徑與美元抗爭」。他引用土耳其民族詩人納齊姆·希克梅特的話說，「這個國家是我們的」，誓言土耳其不會向任何外國對手「低頭」。此外，埃爾多安還在評論美土危機時稱，不願意與支援恐怖組織的人合作，並表示土耳其里拉狂跌，是另一場試圖推翻他的陰謀。

儘管埃爾多安表態強硬，但一些觀察人士斷言，由於土耳其每年需要吸引大量海外資金來保證經濟的正常運轉，因此一向務實的土耳其總統最終將別無選擇，只能按川普的要求釋放被拘留的美國牧師，並宣佈一籃子可以安撫投資者的措施。不過目前，土耳其當局正希望依靠組建「新聯盟」脫困。英國《金融時報》稱，埃爾多安可能會嘗試向俄羅斯、卡達或中國大陸尋求支持，從而進一步削弱這個極具戰略重要性的北約成員國與西方之間業已脆弱的關係。

(中時電子報)