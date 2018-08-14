川普簽署2019國防授權法 北京表達強烈不滿

2018年08月14日 12:26 中時 陳柏廷

美國總統川普簽署「2019財政年度國防授權法」生效。大陸外交部今日表示強烈不滿，並要求美國恪守「一中原則」和「中美三個聯合公報」，不得實施有關「涉華消極條款」。

川普簽署法案通過後，該法案也即刻生效；令人關注的是，該法案不只要求美國政府要制定「全政府對華戰略」，並建議加強台灣軍備提交評估等計畫；法案提升台美實質關係之餘，更全面劍指北京當局。

法案生效後，大陸外交部也第一時間作出回應反擊。外交部發言人陸慷表示，大陸已多次就此表明立場並向美方提出嚴正交涉，我們對美方不顧陸方堅決反對執意通過並簽署含有涉華消極內容的「2019財年國防授權法案」表示強烈不滿。

陸慷強調，大陸敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈理念，正確客觀看待大陸和陸美關係，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，不得實施有關涉陸消極條款，以免給兩國關係和兩國重要領域合作造成損害。

值得一提的是，2019國防授權法也強化美國外來投資審查委員會（CFIUS）功能；CFIUS負責審查外來投資案，以確定是否對美國國家安全構成威脅。

大陸商務部上午對此也發布書面回應。商務部表示，大陸注意到美國「外國投資風險評估現代化法案」已作為「2019財年國防授權法案」的一部分由川普簽署成法。陸方將對法案內容進行全面評估，並將密切跟蹤法案實施過程中對陸企產生的影響。

商務部還稱，當前經濟全球化深入發展，跨國投資方興未艾。陸美企業在深化投資合作方面有強烈的意願，巨大的潛力。兩國政府應順應企業呼聲，提供良好的環境和穩定的預期。呼籲美方應客觀、公正對待大陸投資者，避免國家安全審查成為雙方企業開展投資合作障礙。

(中時 )